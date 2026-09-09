به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به ادعای بی‌اساس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر مداخله ایران در موضوع یمن، در صفحه شخصی خود نوشت:



»دروغ‌های مارکو روبیو نمی‌تواند جایگزین واقعیت شود. انصارالله بازیگری مستقل است که خود تصمیم می‌گیرد؛ نه از کسی دستور می‌پذیرد و نه نیابتی دیگران است.



ریشه بی‌ثباتی در منطقه را باید در مداخلات نظامی آمریکا و سیاست‌های سیطره‌طلبانه آن جست. اگر واشنگتن واقعاً خواهان صلح بود، تنها یک گام ساده برمی‌داشت: به بدسگالی‌ها و مداخلات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه ما پایان می‌داد.



صلح در یمن با بمب و فشار خارجی حاصل نمی‌شود. صلح با مذاکرات صادقانه بر اساس نقشه راه مورد توافق طرفین آغاز می‌شود.»