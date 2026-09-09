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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۰

بقایی: دروغ‌های وزیر خارجه آمریکا نمی‌تواند جای واقعیت‌ها را بگیرد

بقایی: دروغ‌های وزیر خارجه آمریکا نمی‌تواند جای واقعیت‌ها را بگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: دروغ‌های وزیر خارجه آمریکا در رابطه با مداخله ایران در موضوع یمن - عربستان، نمی‌تواند جای واقعیت‌ها را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به ادعای بی‌اساس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر مداخله ایران در موضوع یمن، در صفحه شخصی خود نوشت:

»دروغ‌های مارکو روبیو نمی‌تواند جایگزین واقعیت شود. انصارالله بازیگری مستقل است که خود تصمیم می‌گیرد؛ نه از کسی دستور می‌پذیرد و نه نیابتی دیگران است.

ریشه بی‌ثباتی در منطقه را باید در مداخلات نظامی آمریکا و سیاست‌های سیطره‌طلبانه آن جست. اگر واشنگتن واقعاً خواهان صلح بود، تنها یک گام ساده برمی‌داشت: به بدسگالی‌ها و مداخلات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه ما پایان می‌داد.

صلح در یمن با بمب و فشار خارجی حاصل نمی‌شود. صلح با مذاکرات صادقانه بر اساس نقشه راه مورد توافق طرفین آغاز می‌شود.»

کد مطلب 6942877

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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      وزیرخارجه ی آمریکامانندرئیسش ترامپ دروغ میگوید!@@

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