به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه شب در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر بچ با محوریت مقابله با پدیده ال‌نینو بر برنامه‌ریزی برای مدیریت و ذخیره‌سازی حداکثری سیلاب و روان‌آب‌های ناشی از بارندگی‌ها برای تقویت سفره‌های زیرزمینی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سدها و سازه‌های آبخیزداری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، بر بازدیدهای مستمر از نقاط آسیب‌پذیر و انجام اقداماتی از جمله پاکسازی، بازگشایی مسیرها و لایروبی اضطراری رودخانه‌ها، پل‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی در محدوده شهرها و روستاها تاکید کرد



استاندار بوشهر همچنین بر تهیه بانک اطلاعات مدیریت بحران شامل ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی بخش دولتی و خصوصی به منظور استفاده در مواجهه با مخاطرات طبیعی تأکید کرد و خواستار تأمین سوخت مورد نیاز تجهیزات و ماشین‌آلات مشارکت‌کننده در عملیات امدادی و خدماتی شد.

لزوم اجرای مانور آمادگی و هماهنگی بین‌بخشی با سناریوهای محتمل



وی با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو، بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدماتی استان و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مرتبط با مدیریت بحران تأکید کرد و خواستار برگزاری مانور آمادگی و هماهنگی بین‌بخشی با سناریوهای محتمل ناشی از این پدیده و سیل در مناطق پرخطر شهرستان‌های استان شد.



دکتر زارع بر بررسی آخرین وضعیت ایمنی مدارس در مقابله با حوادث احتمالی از جمله سیل و بارندگی‌های شدید و انجام اقدامات پیشگیرانه تا رفع نواقص تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای اسکان اضطراری احتمالی و آماده‌سازی اماکن مناسب و فضاهای ایمن با رعایت الزامات بهداشتی برای افراد آسیب‌دیده شد.



استاندار بوشهر در ادامه بر اطلاع‌رسانی به موقع از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به آحاد مردم، کشاورزان، عشایر، دامداران، ملوانان و سایر جوامع هدف در زمان قبل از بحران به‌منظور افزایش سطح آگاهی عمومی و ارتقاء فرهنگ ایمنی تأکید کرد.



وی در پایان خواستار تشکیل و فعال شدن ستادهای مدیریت بحران شهرداری‌ها با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها و تعیین تکلیف سازه‌های فاقد آبگذری ایمن از طریق شرکت آب منطقه‌ای به تفکیک هر شهرستان شد.

۹۵ درصد مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اجرا شد



کوروش دهقان مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز در این نشست گزارشی از جلسات ستاد مدیریت بحران در سال گذشته و امسال ارائه کرد.



وی افزود: سال گذشته در ۱۴ جلسه استانی ستاد، ۲۵۰ مصوبه داشتیم که ۲۳۷ مصوبه معادل ۹۵ درصد اجرایی شدند.



دهقان یادآور شد: در سال جاری نیز تاکنون پنج جلسه برگزار شده که ۷۸ مصوبه داشته و ۶۰ مصوبه معادل ۷۷ درصد اجرایی شده، ۱۱ مصوبه معادل ۱۵ درصد درحال اجراست و هفت مصوبه معادل ۸ درصد نیز اجرا نشده است.



در این نشست که با حضور وبیناری ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌های ده‌گانه استان برگزار شد، فرمانداران شهرستان‌ها، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های تدوین‌شده پیش‌رو ارائه کردند.