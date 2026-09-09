دانش فر: مدیریت بهینه نیروی انسانی اولویت آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر چهارشنبه در نشست با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق جنوب استان با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح و هدفمند منابع انسانی اظهار کرد: مدیران آموزش و پرورش باید استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و تلاش کنند از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

وی افزود: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه دستگاه تعلیم و تربیت است و نحوه مدیریت، سازماندهی و به‌کارگیری این نیروها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی داشته باشد. بنابراین لازم است مدیران با برنامه‌ریزی دقیق، شناخت ظرفیت‌های موجود و توجه به شرایط هر منطقه، زمینه استفاده مطلوب از نیروهای اداری و آموزشی را فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین ، بر ضرورت تعامل، همدلی و گفت‌وگو میان مدیران، معلمان وخانواده ها تأکید کرد و گفت : تعامل، همدلی و گفت‌وگو میان مدیران، معلمان وخانواده ها در فرایند آموزش و پرورش یک ضرورت است.

وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی، نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌های آموزش و پرورش است و باید تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت تمامی همکاران، موانع و مشکلات احتمالی را شناسایی و با کمک یکدیگر برطرف کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اهمیت نقش مدیران شهرستان‌ها و مناطق در پیشبرد اهداف دستگاه تعلیم و تربیت، خواستار توجه جدی مدیران به برنامه‌ریزی، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری مستمر مسائل مدارس شد و اظهار داشت: موفقیت آموزش و پرورش در گرو کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر مدیران در میدان عمل است.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی کامل مدارس برای حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در سال تحصیلی جدید تأکید کرد و افزود: تمامی ظرفیت‌ها باید برای فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی، تربیتی و اجرایی در مدارس به کار گرفته شود تا سال تحصیلی جدید با همه ی خصوصیات یک سال تحصیلی شاد آغاز شود.

در ادامه این نشست، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق جنوب استان بوشهر، گزارشی از آخرین وضعیت حوزه مدیریتی خود ارائه کردند و به بیان برنامه‌ها، اقدامات انجام‌شده و مسائل و نیازهای موجود در مسیر آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید پرداختند.

همچنین در بخش پایانی جلسه، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای اجرای مطلوب‌تر «پروژه مهر» ارائه کردند و درباره راهکارهای افزایش آمادگی مدارس، رفع موانع موجود و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای شروع سال تحصیلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست در راستای هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان اداره‌کل آموزش و پرورش استان و مدیریت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق جنوب استان برگزار شد تا با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه آغاز مطلوب و موفق سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵فراهم شود.