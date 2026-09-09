به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی بعدازظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی رسانه که در سنندج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، اظهار کرد: حادثه تلخ تصادف هفته گذشته در سنندج که منجر به جانباختن و مصدومیت تعدادی از هموطنان شد، موجب تأسف و تأثر است و برای جانباختگان رحمت الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت داریم.
وی با قدردانی از حضور اصحاب رسانه و دستاندرکاران برگزاری این کارگاه افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند و به عنوان صدای مردم، مظلومان و مستضعفان، مسئولیت سنگینی در انعکاس واقعیتها و مقابله با جریان تحریف بر عهده دارند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به جایگاه رسانه در معادلات امروز جهان گفت: رسانه در نظام سلطه یکی از ارکان اصلی اتاق جنگ محسوب میشود و در جمهوری اسلامی نیز میتواند به عنوان پیوست رسانهای جنگ، نقش مؤثری در مقابله با هجمههای دشمن ایفا کند.
رسانه میتواند نتیجه جنگ را تغییر دهد
رضایی با بیان اینکه جنگ امروز تنها در میدان نظامی تعیین تکلیف نمیشود، ادامه داد: همانگونه که در میدان نظامی از موشک، هواپیما و تجهیزات مختلف استفاده میشود، در عرصه جنگ نرم نیز رسانه و فضای مجازی از مهمترین ابزارهای اثرگذاری بر افکار عمومی هستند.
وی تصریح کرد: رسانه میتواند پیش از آنکه نتیجه یک نبرد در میدان نظامی مشخص شود، با مدیریت افکار عمومی، تبیین واقعیتها و مقابله با عملیات روانی دشمن، مسیر تحولات را تحت تأثیر قرار دهد.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان افزود: امروز یکی از مؤلفههای مهم قدرت هر نظام، برخورداری از رسانه توانمند و جریان رسانهای فعال است و اصحاب رسانه باید این ظرفیت را در مسیر منافع ملی و تقویت جبهه حق به کار گیرند.
رضایی با اشاره به محدودیتهای موجود در حوزه تجهیزات و امکانات رسانهای گفت: ممکن است امکانات رسانهای ما از نظر کمیت و تجهیزات با رسانههای گستردهای که در اختیار نظام سلطه قرار دارند قابل مقایسه نباشد، اما آنچه میتواند این فاصله را جبران کند، ایمان، انگیزه، ایثار و اراده اصحاب رسانه است.
وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانهای کشور و استان کردستان در سالهای گذشته نشان دادهاند که با وجود محدودیتها میتوانند در برابر هجمههای گسترده تبلیغاتی دشمن ایستادگی کرده و با روشنگری، اراده ملت ایران را تقویت و تثبیت کنند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان تأکید کرد: همانگونه که مردم ایران در میدان عمل توانستند اراده خود را بر قدرتهای بزرگ تحمیل کنند، اصحاب رسانه نیز میتوانند این قدرت را در عرصه افکار عمومی تقویت کنند.
ضرورت تبیین واقعیتهای تاریخی
رضایی یکی از وظایف مهم رسانهها را بازخوانی عملکرد قدرتهای سلطهگر عنوان کرد و گفت: رسانهها باید با بررسی دقیق تاریخ، واقعیتهای مربوط به عملکرد قدرتهایی که امروز خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند برای افکار عمومی بازگو کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین عرصههای جهاد تبیین، مقابله با روایتهای یکجانبه و تحریفشدهای است که تلاش میکنند چهرهای متفاوت از واقعیتهای تاریخی و عملکرد قدرتهای استکباری ارائه دهند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان اظهار کرد: رسانهها باید دستاوردهای انقلاب اسلامی و مسیر طیشده در بیش از چهار دهه گذشته را نیز برای مردم و نسل جوان تبیین کنند؛ چرا که بخش مهمی از قدرت امروز کشور حاصل ایستادگی، اعتماد مردم و حرکت مبتنی بر جهاد تبیین بوده است.
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان گفت: مردم کردستان در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی برای دفاع از نظام، ولایت و تمامیت ارضی کشور هزینههای زیادی پرداخت کردهاند و تقدیم هزاران شهید نشاندهنده عمق این ایستادگی است.
وی افزود: مردم استان کردستان در مقاطع مختلف با حضور و مشارکت خود نشان دادهاند که در دفاع از امنیت، انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور نقشآفرین هستند و این واقعیت باید به شکل شایستهای در رسانهها بازتاب پیدا کند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان ادامه داد: بخش مهمی از امنیت و آرامش موجود در استان مرهون تلاش، ایثار و مجاهدت نیروهای مختلف و همچنین همراهی مردم است و اصحاب رسانه در معرفی این ظرفیت و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی نقش مهمی دارند.
رسانهها جریانساز و گفتمانساز باشند
رضایی با تأکید بر ضرورت افزایش نقشآفرینی رسانهها گفت: اصحاب رسانه تنها ناقل خبر نیستند، بلکه میتوانند در گفتمانسازی، جریانسازی و شکلدهی به افکار عمومی نقشآفرین باشند.
وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران باید واقعیتها را دقیق، مستند و به دور از تحریف به جامعه منتقل کنند و در کنار مطالبهگری، ظرفیتها و دستاوردهای کشور و استان را نیز به درستی برای مردم بازگو کنند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به رسانههای متعهد، هوشمند و مطالبهگر نیاز داریم تا در برابر جنگ رسانهای و شناختی دشمن ایستادگی کرده و با روایت درست واقعیتها، زمینه تقویت امید، وحدت و انسجام جامعه را فراهم کنند.
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