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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۴

زلزله ۴.۲ ریشتری ششتمد خسارتی نداشت؛ نیروهای امدادی در آماده‌باش کامل

زلزله ۴.۲ ریشتری ششتمد خسارتی نداشت؛ نیروهای امدادی در آماده‌باش کامل

مشهد- فرماندار ششتمد گفت: زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری شهرستان ششتمد هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی یا خرابی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فیض‌آبادی با اشاره به وقوع دو زمین‌لرزه متوالی در این شهرستان اظهار کرد: نخستین پیش‌لرزه ثبت‌شده به دلیل شدت پایین احساس نشد، اما زمین‌لرزه دوم به بزرگی ۴.۲ ریشتر توسط اهالی منطقه به‌ویژه در روستاهای البلاغ، روشن‌آباد و قلعه‌میدان به طور کامل احساس گردید.

فرماندار شهرستان ششتمد افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های ارزیاب مدیریت بحران برای بررسی ابعاد زلزله و وضعیت سازه‌ها به روستاهای کانون زلزله اعزام شدند که خوشبختانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی یا خرابی به بار نیاورده است.

وی اظهار کرد: با توجه به وقوع این گجتتکان‌ها، تمامی نیروهای امدادی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان ششتمد در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی لازم را ارائه دهند.

کد مطلب 6942878

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