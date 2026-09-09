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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶

برومند: ۳۳۱ پروژه عمرانی در روستاهای استان بوشهر اجرا شد

برومند: ۳۳۱ پروژه عمرانی در روستاهای استان بوشهر اجرا شد

بوشهر-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از اجرای ۳۳۱ پروژه طرح هادی و آسفالت ۵۰۰ هزار مترمربع از معابر روستایی استان در یک سال اخیر خبر داد.

به گزتارش خبرنگار مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های طرح هادی روستایی، ۴۴۷ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی، ملی، قیر مشارکتی، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت، شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و سایر منابع اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین عملیات اجرایی ۱۱۸ پروژه با اعتبار ۱۷۶ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت آغاز شده که این طرح‌ها هم‌اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از صدور بیش از هفت هزار جلد سند مالکیت در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و واگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین روستایی خبر داد و گفت: طرح هادی ۱۵۴ روستا نیز تهیه یا بازنگری شده است.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های گردشگری در دو روستا به طول سه کیلومتر با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان اجرا شده و منظومه‌های روستایی نیز در دو بخش شهرستان گناوه در حال تهیه و اجراست.

کد مطلب 6942852

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