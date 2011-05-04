اشتغال روستایی فرصتی که روستاهای همدان را نجات می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بر همگان مسلم است که در روستا به عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور عوامل و منابع ارزشمندی از جمله عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی وجود دارند که در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا می کنند و بسیاری از دستاوردهای روستاییان اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور تلقی می شود .

بررسی ها نشان داده است که فعال سازی ساکنان روستاها می تواند کمک شایانی به تامین امنیت اجتماعی نموده و کاهش پدیده مهاجرت روستا - شهری را محقق کند .

آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر تمام جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی را متاثر ساخته به نحوی که این معضل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح شده است .

بر این اساس باید ایجاد و راه اندازی کسب و کارها مانند کسب و کارهای خانوادگی و گروهی در روستاها به دلیل وجود پیوندهای قوی اجتماعی و روحیه بالای مشارکت و تعاون در روستاها مد نظر قرار گیرد چراکه روحیه کار و تلاش و مسئولیت پذیری و تعهد به پیشرفت درمیان جمعیت روستایی بیشتر از شهرنشینان وجود دارد .

روستا نیازمند توسعه همه جانبه است نه صرفا توسعه کشاورزی

از سویی دیگر مسلم است که متمرکز شدن مدیران بر توسعه کشاورزی روستاها و بی توجهی به سایر بخش ها، توسعه روستایی را محقق نمی کند چراکه روستا جامعه‌ای با ابعاد اجتماعی مختلف است که نیازمند توسعه همه‌جانبه است نه فقط توسعه کشاورزی .

کارشناس امور اجتماعی استان همدان در این خصوص اظهار داشت: علی‌رغم فعالیت‌هایی که در راستای ایجاد اشتغال در روستاها صورت گرفته است هنوز از ظرفیت‌های تولیدی این مناطق در استان، خوب استفاده نشده است .

مسئولان نباید از ساماندهی وضع موجود در روستاها غفلت کنند

داوود امیری با تاکید بر ایجاد اشتغال در راستای کاهش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها، اظهار داشت: مسئولان نباید از ساماندهی وضع موجود در روستاها غفلت کنند .

وی ادامه داد: ظرفیت‌های مناسبی در راستای ایجاد اشتغال در روستاها وجود دارد که باید با بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها به‌منظور اشتغالزایی، گام بزرگی در این زمینه برداشت.

امیری با بیان اینکه ایجاد اشتغال در روستاها باعث برگشت مهاجرت به روستاها می شود، گفت: تمام نهادهای متولی توسعه باید با هماهنگی در کنار هم برای ایجاد اشتغال و بازگشت جوانان به روستاها تلاش کنند .

مسئولان باید مدیریت کسب و کار را به روستائیان آموزش دهند

امیری با تأکید بر اینکه ارائه آموزش به روستائیان به‌منظور ایجاد اشتغال، اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: مدیریت تولیدات روستایی و رساندن آن به بازار مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به همین خاطر مسئولان باید در نظر داشته باشند که در وهله اول باید مدیریت کسب و کار را به روستائیان آموزش دهند .

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم، افزایش مهاجرت مردم از روستاها به شهرهاست، گفت: در این صورت فرد دچار بی‌هویتی می‌شود و مشاغل تولیدی مانند کشاورزی و صنایع دستی، راکد می‌ماند .

امیری با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی که بر اثر مهاجرت جوانان به شهرها اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: باید برای روستاها هزینه‌ کرده و از مهاجرت جوانان از روستاها به شهرها جلوگیری شود که در این صورت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد .

باید قبل از اجرای پروژه‌ها در روستاها با مردم آن منطقه مشورت کرد

وی با تاکید بر اینکه باید قبل از اجرایی شدن پروژه‌ها در روستاها با مردم آن منطقه مشورت و همفکری کرد تا نیازهای آنها را بهتر شناخت، گفت: در بعضی از روستاها، کودکان شیشه‌های تأسیسات دولتی را می‌شکنند‌ اما هیچگاه این کودکان استخر یا قناتی که احداث یا بازسازی شده است را تخریب نمی‌کنند بلکه در حفظ و نگهداری آن نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند .

وی ایجاد اشتغال برای جوانان در روستاها را امری بسیار ضروری دانست و ادامه داد:‌ اگر اشتغال در روستاها، رونق بگیرد، مردم آن مناطق، مدرسه و حمامی را که احتیاج به احداث یا ترمیم دارد با کمک یکدیگر بازسازی می‌کنند .

امیری اضافه کرد: وقتی جوانی از روستا به شهر مهاجرت می‌کند، با نیازهای جدیدی روبرو می‌شود و الگوی جدیدی پیدا می‌کند برای مثال تا زمانی که جوانی در روستا زندگی می‌کرد، نوع لباس پوشیدن و حتی وسیله نقلیه او ساده بود چرا که نیازهایش محدود بود اما این جوان با ورود به شهرها به دلیل تغییر ذائقه، هویت خود را تغییر داده و به مشاغل کاذب روی می‌آورد .

مهاجرت روستاییان به شهرها دامداری و باغبانی را راکد می کند

وی بیان کرد:‌ اگر مانع این مهاجرت‌ها نشویم، فعالیت‌های تولیدی مانند کشاورزی، دامداری و باغبانی از رونق می‌افتد و زمانی که جوان نمی‌تواند به نیازهای جدید خود پاسخ مثبت دهد و آنها را تأمین کند، به فساد، سرقت، اعتیاد و انحرافات اخلاقی و اجتماعی دیگر روی می‌آورد .

وی گفت: باید مرکز ثقل کارها را بر روی تولید گذاشت و در فعالیت‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات به جوانان برنامه‌ریزی داشت.

برنامه های برگزار شده در سال جاری در استان همدان بیانگر آنست که توسعه اشتغال روستایی با هدف ارزش بخشیدن به فعالیت های این مناطق در صدر کارهای مدیران قرار گرفته است .

ایجاد اشتغال روستایی در اولویت برنامه ها قرار دارد

استاندار همدان در این خصوص با بیان اینکه در سال جاری ایجاد اشتغال روستایی و توجه به آن در استان همدان برنامه ریزی شده است، گفت: می توان در این حوزه فعالیت‌های مثبت و تأثیرگذاری انجام داد و سبب افزایش آمار اشتغال استان همدان شد .

کرم رضا پیریایی با تأکید بر لزوم اولویت‌شناسی مسائل و توجه به اشتغال روستایی گفت:‌ هر روستا به عنوان یک کارخانه محسوب می‌شود و باید اشتغال خانگی در روستا‌ها بیش از گذشته مورد توجه باشد .

وی اظهار داشت: با توسعه اشتغال روستایی در استان همدان جامعه بیکاران این استان کمتر می شود .

پیریایی با اشاره به تعهد استان همدان در ایجاد 61 هزار شغل در سال جاری اظهار داشت: این مهم حکایت از ظرفیت و پتانسیل استان همدان در راستای ایجاد شغل برای مردم دارد که دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت بهره لازم را داشته باشند .

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان نیز گفت: فراهم کردن زمینه های لازم برای ایجاد اشتغال روستایی لازمه کار مدیران دستگاه های اجرایی استان همدان در سال جهاد اقتصادی است .

مدیران باید انگیزه حضور در روستاها را افزایش دهند

مسعود اقلامی افزود: مدیران باید علاوه بر این، انگیزه های لازم را برای حضور افراد شهری در روستاها مهیا کنند .

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال روستایی علاوه بر اینکه از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری می کند، از اضافه شدن تعداد بیکاران در شهرها نیز می کاهد .

اقلامی با تاکید بر اینکه باید نسبت به شناخت مخاطبان در روستاها فعالیت جامع و کاملی داشت، افزود: باید از افراد تحصیلکرده در روستاها برای ارائه طرح ها و ایده های خود در ایجاد اشتغال کمک گرفت .

9 روستا در همدان پایلوت اشتغال روستایی شدند

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان ادامه داد: در سال جاری 9 روستا در استان همدان به عنوان پایلوت اشتغال روستایی معرفی شدند .

مسعود اقلامی افزود: دهنو آورزمان در شهرستان ملایر، وزینی در شهرستان نهاوند، سیدشهاب در شهرستان تویسرکان، کرفس در شهرستان رزن، کردآباد در شهرستان کبودراهنگ، نصرت‌آباد لک لک در شهرستان اسدآباد، نگارخاتون در شهرستان فامنین و روستای دستجرد در شهرستان بهار به عنوان روستاهای آزمونه و پایلوت اشتغال معرفی شده اند .

وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی که ارتباط بیشتری با روستا‌ها دارند باید در روستا‌ها اشتغال ایجاد کنند، گفت: با توجه به انتخاب 9 روستای استان به عنوان پایلوت اشتغال روستایی، باید آمار و اطلاعات در مورد افراد بیکار، مهارت‌ها و مدرک تحصیلی آنها کسب شود .

کمیته روستایی برای ایجاد اشتغال روستاییان تشکیل شد

مدیرکل کار و امور اجتماعی همدان با اشاره به اینکه کمیته روستایی برای ایجاد اشتغال روستاییان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: اگر روستائیان در روستا شغل داشته باشند به شهر مهاجرت نمی کنند و در نتیجه یک سری از مشکلات شهری با این سیاست حل خواهد شد و حتی شهری های بیکار نیز می توانند برای اشتغال به روستا مراجعه کنند .

مسعود اقلامی افزود: برای رونق گرفتن اشتغال روستایی و خانگی باید طرحی برای بازار فروش محصولات آنها عملی شود .

بازارچه فروش محصولات روستایی در ورودی همدان راه اندازی می شود

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان گفت: به منظور رونق اشتغال در مراکز روستایی بازار فروش محصولات تولیدی روستائیان و همچنین مراکز شهری در مبادی ورودی و خروجی شهرستانها ایجاد می شود .

وی یادآور شد: حتی در این بازارها می توان محصولات تولیدی سایر مناطق استان را نیز به فروش رساند .

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیز در این خصوص با بیان اینکه اشتغال روستایی در استان همدان با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی محقق می شود، باید مراکز اشتغال در روستاها تشکیل شود .

بهجت عباسی با اشاره به اینکه تاکنون کارگروههای اشتغال روستایی در شهرستان های استان همدان ایجاد شده، ادامه داد : در این کارگروهها دستگاههای مختلف به ارائه گزارش عملکرد گذشته و برنامههای آتی خود پرداختند و سهم خود را از اشتغالزایی استان همدان تعیین کردند .

تویسرکان قطب منبت کشور شده است

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در ادامه به وضعیت برخی روستاها در استان همدان پرداخت و با تأکید بر اینکه بیشترین منبت کاران در تویسرکان فعال هستند، افزود: در این شهر اشتغال روستایی با بهرهگیری از صنایعدستی مورد توجه قرار میگیرد .

عباسی با اشاره به وضعیت فعالیت واحدهای صنایع دستی در تویسرکان اضافه کرد:80 درصد از اشتغال زایی بخش صنایع دستی شهرستان در بخش روستایی واقع شده است .

وی اظهار داشت: در حال حاضر 21 روستا در سطح شهرستان تویسرکان در زمینه هنر و صنعت مبل و منبت فعال هستند که چنین قابلیتی در هیچ جای کشور وجود ندارد .

عباسی با بیان اینکه 661 کارگاه مبل و منبت در روستاهای اشترمل و جیجانکوه فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که 25 درصد از جمعیت روستای سید شهاب به عنوان پایلوت(آزمونه) تولیدات مبل و منبت در این حوزه فعالیت می کنند .

خوشه مبل و منبت تویسرکان نیازمند توجه است

وی توجه ویژه مسئولان امر به خوشه های صنعتی مبل و منبت را زمینه ساز ایجاد ظرفیت های شغلی متنوع و پایدار دانست و خاطرنشان کرد: طرح ساخت بازارچه صنایع دستی در تویسرکان در حال پیگیری است .

عباسی در ادامه از موافقت با راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: این امر از نقاط قوت این شهرستان در اشتغالزایی به شمار می آید .

وی یادآور شد: روستای دهفول نهاوند نیز مرکز تولید منبت است که پتانسیلهای بسیاری در اشتغالزایی دارد .

گلیم نهاوند از خوشه های تولید گلیم در استان همدان است

عباسی گلیم نهاوند را یکی از خوشه های تولید گلیم در استان همدان دانست و خاطرنشان کرد: اشتغال روستایی در شهرستانهای تویسرکان، ملایر و نهاوند به ترتیب 90، 80 و 70 درصد بوده است .

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر نیز گفت: با توجه به ایجاد اشتغال در روستاها، دهنو آورزمان از توابع این شهرستان به عنوان روستای پایلوت و نمونه در بحث اشتغال روستایی انتخاب شده است .

حسن خیریانپور با اشاره به اینکه روستاهای دیگر شهرستان نیز می توانند به عنوان الگوی اشتغالزایی از این روستا بهره گیرند، گفت: شغل اصلی اهالی روستا منبت کاری است و هم اکنون 120 واحد فعال منبت و 15 کارگاه فصلی در این روستا وجود دارد و حدود 500 نفر در این حرفه مشغول به کار هستند .

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های لازم، شناخت موقعیت ها و ظرفیت ها، هم از لحاظ اشتغال و هم ظاهر و زیبایی، می توان زمینه های مختلف را برای الگوگیری روستاهای دیگر از این روستا مهیا کرد .

فرماندار ویژه ملایر در ادامه بر شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های روستاها، شناسایی وضع موجود، جمع آوری اطلاعات جامع و کامل روستاها، ارائه راهکارهای مناسب و برنامه ریزی های لازم بر اساس ویژگی روستاها برای ایجاد اشتغال تاکید کرد .

با این تفاسیر چین است که اگر روستاها را محورهای استراتژیک کشاورزی و تولیدات و فرآورده های غذایی جامعه بدانیم به نقش بی نظیر آن در پیشرفت و رشد و شکوفایی پی خواهیم برد و درک خواهیم کرد که نادیده گرفتن سهم روستا و روستانشینان هزینه ها و تبعات ناگواری را درپی خواهد داشت .

پرواضح است که آن چیزی که امروزه تحت عنوان معضلات اجتماعی - اقتصادی بر جامعه سنگینی کرده و باعث بی نظمی ها و اضطراب های اجتماعی در اشکال مختلف شده نتیجه نادیده گرفتن سهم روستا در توسعه است .