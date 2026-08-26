به گزارش خبرنگار مهر، احسان یوسفی در مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان بردسکن که با حضور امام جمعه، فرماندار بردسکن و اعضای شورای اداری برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی، با توجه به رویه و رویکرد موجود، دو موضوع ارزشمند در دستور کار قرار دارد که یکی تلاش برای سازندگی و دیگری آبادانی کشور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان خدمات و اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف و معرفی طرح‌هایی است که با هدف ارتقای سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌ها اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح استان در هفته دولت گفت: یک‌هزار و ۶۷۹ پروژه با اعتبار ۶۲ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف استان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که بخش قابل توجهی از این طرح‌ها با هدف رفع محرومیت و ایجاد اشتغال اجرا شده است.

یوسفی همچنین به اجرای پروژه‌های پویش «با من» در استان اشاره کرد و گفت: در قالب این پویش نیز ۷۱۵ پروژه در سطح خراسان رضوی اجرا شده است که در راستای توسعه و خدمت‌رسانی به مردم مناطق مختلف استان قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به جایگاه شهرستان بردسکن در میان شهرستان‌های خراسان رضوی عنوان کرد: بردسکن از حیث اعتباری، سومین شهرستان استان است که پروژه‌های آن در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: حجم اعتبارات و پروژه‌های اختصاص‌یافته به بردسکن نشان‌دهنده توجه به توسعه این شهرستان و تلاش برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در راستای رفع نیازهای مردم است.

یوسفی خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز آبادانی بیشتر مناطق مختلف استان و افزایش خدمات‌ رسانی به مردم باشد.