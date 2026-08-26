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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

۱۶۷۹ پروژه هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح می‌شود

۱۶۷۹ پروژه هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح می‌شود

بردسکن- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی، گفت: در هفته دولت یک‌هزار و ۶۷۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان در سطح خراسان رضوی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یوسفی در مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان بردسکن که با حضور امام جمعه، فرماندار بردسکن و اعضای شورای اداری برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی، با توجه به رویه و رویکرد موجود، دو موضوع ارزشمند در دستور کار قرار دارد که یکی تلاش برای سازندگی و دیگری آبادانی کشور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان خدمات و اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف و معرفی طرح‌هایی است که با هدف ارتقای سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌ها اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح استان در هفته دولت گفت: یک‌هزار و ۶۷۹ پروژه با اعتبار ۶۲ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف استان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که بخش قابل توجهی از این طرح‌ها با هدف رفع محرومیت و ایجاد اشتغال اجرا شده است.

یوسفی همچنین به اجرای پروژه‌های پویش «با من» در استان اشاره کرد و گفت: در قالب این پویش نیز ۷۱۵ پروژه در سطح خراسان رضوی اجرا شده است که در راستای توسعه و خدمت‌رسانی به مردم مناطق مختلف استان قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به جایگاه شهرستان بردسکن در میان شهرستان‌های خراسان رضوی عنوان کرد: بردسکن از حیث اعتباری، سومین شهرستان استان است که پروژه‌های آن در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: حجم اعتبارات و پروژه‌های اختصاص‌یافته به بردسکن نشان‌دهنده توجه به توسعه این شهرستان و تلاش برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در راستای رفع نیازهای مردم است.

یوسفی خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز آبادانی بیشتر مناطق مختلف استان و افزایش خدمات‌ رسانی به مردم باشد.

کد مطلب 6928879

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