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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

هگست: گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز را منتفی نمی‌دانیم

هگست: گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز را منتفی نمی‌دانیم

وزیر جنگ آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای داخلی کشورش که از تبعات تجاوز پرهزینه به ایران به شدت کلافه شده است، ادعا کرد: گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز را منتفی نمی‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز مکس، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در سخنانی به تکرار ادعاهای دروغین و توهم آلود خود علیه ایران پرداخت.

وزیر جنگ آمریکا در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که به دلیل مواجهه با مشکلات متعددی از قبیل افزایش قیمت حامل های انرژی پس از تجاوز پرهزینه به ایران و ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز با آن مواجه هستند، ادعا کرد: آمریکا به هیچ‌ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز را منتفی نمی‌داند.

«پیت هگست» که می کوشد تصویر موفقی از صرف ده ها میلیارد دلار هزینه از جیب مالیات دهندگان آمریکایی در تجاوز به ایران را ارائه دهد، ادعا کرد: فشار اقتصادی بیشتر به آن ها (مردم ایران) ضربه می زند!

کد مطلب 6928909

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