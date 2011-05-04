عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: 80 درصد هزینه دریافت ایران کد توسط وزارت تعاون و مابقی توسط متقاضیان تأمین می شود.

وی با اشاره به تفاهمنامه منعقده فیمابین وزارت تعاون و وزارت بازرگانی تصریح کرد: متقاضیان دریافت ایران کد همچنین می توانند از 15 درصد تخفیف سهم مشتری بهره مند شوند.

وی هدف از دریافت ایران کد را ایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا، ایجاد بستر اطلاعاتی برای شرکتها و محصولات در سطح ملی، تسهیل فرآیندهای مختلف در زنجیره تأمین و ایجاد زیرساختهای توسعه روشهای نوین تجارت برشمرد.

اهرابی افزود: دارندگان ایران کد می توانند از مزایای آن که شامل ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا، زمینه ساز حضور در عرصه تجارت الکترونیک، ایجاد قابلیت ارتباط با سیستم های کدینگ بین المللی، معرفی و شناسائی منابع ساخت و توزیع کالا، زمینه ساز توزیع گسترده برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان، زمینه ساز معرفی و تبلیغ گسترده منطقه ای و جهانی کالاها، کاهش هزینه های توزیع، فروش راحت تر و افزایش بهره وری سازمانها است استفاده نمایند.

مدیرکل تعاون استان بیان داشت: با توجه به اینکه محصولات دارای ایران کد مقبولیت بیشتری در بین مشتریان داشته و این امر باعث فروش بیشتر و جذب مشتریان بیشتر خواهد شد از مدیران اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی استان خواست تا نسبت به دریافت این کد اقدام کنند.