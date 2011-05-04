به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست محمد هادی کریمی نویسنده و کارگردان، کوروش تهامی، خاطره اسدی، امیر حسین آرمان و مسعود جعفری جوزانی کارگردان سینما و تلویزیون به عنوان مهمان ویژه و محمد رضا لطفی مجری و منتقد در فرهنگسرای فردوس برگزار شد.

در ابتدای نشست هادی کریمی کارگردان "برف روی شیروانی داغ" در مورد چگونگی شکل گیری فیلم گفت: طرح این فیلمنامه را حدود هشت سال قبل نوشتم اما چون از ممیزی و بیشتر از آن از خود سانسوری می‌ترسیدم ترجیح دادم که ساخت این فیلم را به بعد موکول کنم.

وی ادامه داد: سوژه اصلی فیلم راجع به قضاوت بود و چون این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های من بود در طول این سال‌ها هیچگاه این سوژه من را رها نمی‌کرد طوری که سرانجام تسلیم خواست قلبی‌ام شدم و این فیلمنامه را جلوی دوربین بردم و حال با ساخت این اثر حس می کنم که به لحاظ روحی به آرامش رسیدم. در هر حال من سعی داشتم یک فیلم شریف بسازم که اگر نتوانم با آن سطح سینمای ایرا ن را ارتقا دهم حد اقل کاهش ندهم.

در بخش دیگری از این نشست مسعود جعفری جوزانی در پاسخ به اینکه چرا اساسا نسبت به فیلم‌های فرهنگی بی مهری می‌شود گفت: من همواره نسبت به سینمای کریمی کنجکاو هستم و به طور ویژه به این فیلمش علاقمند هستم و به همین خاطر این مسیر را طی کردم و به این جلسه آمدم تا در این نشست حضور داشته باشم.

وی خاطرنشان کرد: دوست دارم به محمد هادی کریمی برای ساخت این فیلم خوب تبریک بگویم و شهامتش را تحسین کنم.این فیلم نماد نوعی از سینمای سالم است که تماشاگر را ساده نمی‌انگارد و برایش ارزش قائل است.اما متا سفانه در چند سال اخیر پخش در انحصار عده‌ای مافیا افتاده و آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند چه فیلمی بفروشد و چه فیلمی دیده نشود.

فرخ نعمتی نیز پیرامون نقش خود توضیح داد: این کاراکتر به نوعی در مرکز توجه فیلم بود و تا آخرین لحظه فیلم به نوعی دیگر شخصیت ها در خدمت معرفی استاد بودند (برف روی شیروانی داغ )قصه و حکایت قضاوت کردن آدم‌ها نسبت به هم است و در برخی از سکانس‌ها نشان داده می‌شود که در بعضی جاها چقدر این قضاوت‌ها شتاب زده است. در هر حال من خیلی خوشحالم که این شخصیت از حالت کلیشه‌ای همیشگی خارج شده بود ما او را در قالب‌های جدید می‌دیدیم.

در ادامه کوروش تهامی بازیگر این فیلم گفت: خیلی خوشحالم که این نقش را با زی کردم چون که این روز ها پیدا کردن کاراکتری با این ویژه گی کار راحتی نیست من جای چنین فیلم هایی را در فضای سینمای خودمان خالی می‌بینم و امیدوارم که با ساخت این فیلم فضا برای فیلم هایی از این دست باز شود. در هر حال در جامه کنونی کاراکتری از جنسی که من بازی کردم از جنس فرصت طلبش کم نیست این فرد خودش را به استاد نزدیک می‌کند چون امید دارد که مقدمه کتابش را بنویسد و.. او حتی با جسد استاد هم عکس یادگاری می‌اندازد چون فکر می‌کند روزی به کارش می‌آید.

در انتهای این نشست نوبت به خاطره اسدی رسید که پیرامون حضورش دراین فیلم و نقشش پریچهر صحبت کند. وی گفت: موضوع کلی این در مورد قضاوت بود که من را به شدت به خود جلب کرد و باعث شد که نقش پریچهر را بازی کنم. ما در طول این فیلم بارها می‌بینیم که روابط استاد و پریچهر مورد قضاوت قرار می‌گیرد و عده‌ای فکر می‌کنند که پشت رابطه صمیمانه آنها یک رابطه عاشقانه نهفته است. از سوی دیگر این طور استنباط می‌شود که رابطه آنها استاد شاگردی است و پشتش چیز دیگری قرار ندارد.