تداوم هوای گرم و وزش باد و خیزش گردوخاک در قم؛ صدور هشدار زرد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی استان قم طی روزهای یکشنبه هشتم تا دوشنبه نهم شهریور با آسمانی صاف تا قسمتی ابری، افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق همراه با گردوخاک خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم افزود: امروز یکشنبه، آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست و در ساعات شب نیز افزایش ابر رخ خواهد داد.



وی ادامه داد: جهت وزش باد در روز یکشنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و دمای هوا در شهر قم نیز با کمینه ۲۴ و بیشینه ۴۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان بیان کرد: در روز دوشنبه نهم شهریور، آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط استان نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.



وزش باد شدید در استان ادامه دارد



وی گفت: وزش باد در روز دوشنبه نیز از سمت شرق خواهد بود و سرعت آن بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



کارشناس هواشناسی قم افزود: دمای هوای شهر قم در روز دوشنبه در کمینه به ۲۴ و در بیشینه به ۴۲ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید که نشان‌دهنده تداوم هوای گرم در استان طی این بازه زمانی است.



وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، افزایش سرعت باد و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان قم در روزهای یکشنبه و دوشنبه خواهد بود.



ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در میان مناطق استان، قم با ثبت دمای ۲۰.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه را تجربه کرده است.



وی افزود: جمکران و کوه سفید نیز با ثبت دمای ۴۳.۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را در شبانه‌روز گذشته پشت سر گذاشته‌اند.



هشدار زرد هواشناسی برای قم صادر شد



کارشناس هواشناسی قم گفت: اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش تغییرات فشار در سطح زمین طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هشدار داده است.



وی بیان کرد: زمان آغاز این شرایط از صبح یکشنبه هشتم شهریور و زمان پایان آن اواخر وقت دوشنبه نهم شهریور تعیین شده و مخاطره مورد انتظار شامل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد است.



ترابیان افزود: محدوده اثر این سامانه تمامی مناطق استان قم اعلام شده است و تغییرات احتمالی در شرایط جوی نیز در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی فعلی، استان قم طی روزهای یکشنبه و دوشنبه تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع گردوخاک قرار خواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم نیز در روز دوشنبه به ۴۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.