برگزاری جشنواره «۷۵ساعت تا ۷۵سالگی» در نئوبانک سپینو بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک همزمان با فرارسیدن هفتاد و پنجمین سال فعالیت خود، جشنواره «۷۵ ساعت تا ۷۵ سالگی» را در نئوبانک سپینو برگزار می‌کند. کاربران می‌توانند با شرکت در این رویداد ویژه، یکی از ۷۵ برنده جایزه نقدی ۷۵ میلیون تومانی باشند.

این کمپین با هدف گرامیداشت سالروز تاسیس بانک صادرات ایران و قدردانی از همراهی مشتریان، از ساعت ۲۱ روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه سال جاری به مدت ۷۵ ساعت برگزار می‌شود و مشتریان از طریق «دعوت موفق از دوستان»، «انجام تراکنش‌های واجد شرایط» و «افزایش مانده حساب» در نئوبانک سپینو می‌توانند امتیاز خود را افزایش داده و شانس بیشتری برای حضور در قرعه‌کشی کسب کنند.

در پایان جشنواره و پس از مشخص‌شدن شانس همه شرکت‌کننده‌ها، با انجام قرعه‌کشی، نام ۷۵ نفر به عنوان برنده نهایی اعلام و هدیه‌ای به مبلغ ۷۵ میلیون تومان به هر کدام از آنها اهدا می‌شود.

کمپین «۷۵ ساعت تا ۷۵ سالگی» یکی از برنامه‌های مرتبط با آغاز هفتاد و پنجمین سال فعالیت بانک صادرات ایران است و ساختن تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان در استفاده از خدمات سپینو را دنبال می‌کند. این نئوبانک جامع در مردادماه ۱۴۰۳ با هدف ارائه مجموعه‌ای از خدمات مالی و بانکی رونمایی شد و اکنون نیازهای بیش از ۷ میلیون کاربر را پوشش می‌دهد.

اعطای انواع تسهیلات غیرحضوری، عرضه خدمات چک و چکنو، انتقال وجه، مشاهده رتبه اعتباری و هدیه دیجیتال از جمله بخشی از قابلیت‌های نئوبانک سپینو است که به‌طور مستمر مورد ارتقا و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد.

بانک صادرات ایران در ۱۵ شهریورماه ۱۳۳۱ با هدف پاسخگویی به نیازهای مالی و بانکی جامعه تاسیس شد و طی ۷۵ سال گذشته به عنوان «حافظه اقتصادی» کشورمان، با پشتیبانی اعتماد میلیون‌ها مشتری در مسیر خدمت‌رسانی گام برداشته است.