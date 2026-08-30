  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام

پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام

زاهدان - ولادت حضرت محمد(ص) فرصتی برای بازخوانی سیره نبوی و تبیین جایگاه اخلاق، کرامت انسانی و آموزه‌های پیامبر رحمت در جامعه اسلامی است.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: سالروز میلاد حضرت محمد(ص)، مناسبتی که در تقویم امت اسلامی جایگاهی ویژه دارد و یادآور ولادت شخصیتی است که رسالتش نقطه عطفی در تاریخ بشریت و سرآغاز تحولی بزرگ در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌رود.

میلاد پیامبر اکرم(ص) فرصتی برای بازخوانی سیره و سبک زندگی آن حضرت و توجه به آموزه‌هایی است که بیش از ۱۴ قرن، چراغ راه مسلمانان و جوامع انسانی بوده است.

پیامبری که با دعوت به توحید، اخلاق، عدالت، کرامت انسان و مبارزه با ظلم و جهل، جامعه بشری را به سوی ارزش‌های الهی و انسانی فراخواند و الگویی ماندگار از رفتار و اخلاق نیکو ارائه کرد.

سالروز میلاد حضرت محمد(ص) همچنین فرصتی برای تبیین جایگاه والای ایشان در میان مسلمانان و بازگویی ابعاد مختلف شخصیت و سیره نبوی است؛ سیره‌ای که همچنان پس از گذشت قرن‌ها، ظرفیتی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان معاصر را دارد.

سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص) الگویی ماندگار برای همه نسل‌هاست

پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام

مولوی ابراهیم جهانی، مدرس حوزه علمیه سراوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) اظهار داشت: میلاد رسول گرامی اسلام(ص) فرصتی ارزشمند برای بازخوانی شخصیت، رفتار و سیره آن حضرت و آشنایی نسل امروز با ویژگی‌های اخلاقی و انسانی پیامبر اسلام(ص) است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت نیز به صداقت و امانتداری در میان مردم شناخته می‌شدند و پس از بعثت نیز این ویژگی‌ها در زندگی ایشان به اوج رسید؛ آن حضرت در تمام دوران زندگی خود به راستگویی، امانتداری، وفای به عهد و رعایت حقوق مردم تأکید داشتند.

مولوی جهانی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص)، اخلاق نیکو و رفتار کریمانه با مردم بود؛ ایشان با فقرا، یتیمان، کودکان، خانواده و اقشار مختلف جامعه با مهربانی و احترام برخورد می‌کردند و همواره کرامت انسان‌ها را مورد توجه قرار می‌دادند.

وی ادامه داد: رسول خدا(ص) در زندگی شخصی نیز نمونه‌ای از ساده‌زیستی، تواضع و قناعت بودند و با وجود جایگاه بزرگ معنوی و اجتماعی، هیچ‌گاه خود را از مردم جدا نمی‌دانستند و در کنار آنان حضور داشتند.

مدرس حوزه علمیه سراوان تصریح کرد: مطالعه زندگی پیامبر اکرم(ص) نشان می‌دهد که اخلاق در سیره نبوی تنها یک موضوع فردی نبود، بلکه اساس رفتار اجتماعی و شیوه تعامل آن حضرت با دیگران را تشکیل می‌داد.

پیامبر اکرم(ص)؛ الگویی جامع برای مسلمانان

وی با اشاره به اهمیت توجه نسل جوان به سیره پیامبر(ص) اظهار کرد: جوانان امروز برای ساختن آینده خود به الگوهای واقعی نیاز دارند و شخصیت پیامبر اکرم(ص) می‌تواند الگویی جامع برای زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و معنوی آنان باشد.

مولوی جهانی افزود: یکی از درس‌های مهم زندگی پیامبر اسلام(ص)، صبر و استقامت در برابر مشکلات است؛ آن حضرت در مسیر دعوت مردم به حق با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شدند، اما هیچ‌گاه از مسیر خود عقب‌نشینی نکردند و با توکل بر خداوند به رسالت خود ادامه دادند.

وی گفت: میلاد پیامبر اکرم(ص) باید فرصتی برای توجه بیشتر به اخلاق نبوی باشد؛ جامعه‌ای که در آن صداقت، گذشت، مهربانی، احترام به والدین، کمک به نیازمندان و رعایت حقوق دیگران گسترش پیدا کند، در حقیقت به بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) عمل کرده است.

مدرس حوزه علمیه سراوان در پایان خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) با رفتار خود نشان دادند که دعوت به دین و معنویت باید همراه با اخلاق نیکو و رفتار شایسته باشد و این آموزه برای جامعه امروز نیز اهمیت فراوانی دارد؛ این مناسبت مبارک زمینه‌ای برای شناخت بیشتر سیره نبوی و حرکت جامعه در مسیر اخلاق، معنویت، صداقت و کرامت انسانی است.

میلاد پیامبر اکرم(ص) سرآغاز طلوع نور هدایت و رحمت برای بشریت است

پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام

مولوی عبدالصمد کوهساری، امام جمعه اهل سنت عباس آباد، در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) یکی از بزرگ‌ترین و مبارک‌ترین رخدادهای تاریخ بشریت است که با ظهور آن حضرت، مسیر هدایت و سعادت برای انسان‌ها بیش از پیش روشن شد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در زمانی به رسالت مبعوث شدند که جامعه بشری با جهل، ظلم، تبعیض و انحرافات فراوان مواجه بود و انسان‌ها از مسیر فطرت و ارزش‌های الهی فاصله گرفته بودند. در چنین شرایطی، خداوند متعال حضرت محمد(ص) را به عنوان پیامبر رحمت و هدایت برای جهانیان برگزید.

مولوی کوهساری بیان کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) تنها یادآور تولد یک شخصیت بزرگ تاریخی نیست، بلکه یادآور آغاز دوره‌ای از هدایت و تحول در زندگی انسان‌هاست؛ دوره‌ای که در آن مفاهیمی همچون کرامت انسانی، عدالت، اخلاق، راستگویی و مسئولیت‌پذیری مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه والای پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را اسوه و الگویی شایسته برای انسان‌ها معرفی کرده است و زندگی آن حضرت می‌تواند در تمام ابعاد فردی و اجتماعی، راهنمای انسان باشد.

امام جمعه اهل سنت عباس آباد ادامه داد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رسول گرامی اسلام(ص)، رحمت و مهربانی ایشان نسبت به مردم بود؛ پیامبر اکرم(ص) حتی در برابر سختی‌ها و رفتارهای نادرست، با صبر، گذشت و اخلاق نیکو برخورد می‌کردند و همین ویژگی‌ها موجب جذب دل‌های مردم به اسلام شد.

وی تصریح کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در زندگی مسلمانان نمود عملی داشته باشد. شناخت سیره، مطالعه زندگی آن حضرت و تلاش برای پیروی از اخلاق و رفتار نبوی، از مهم‌ترین راه‌های بزرگداشت میلاد رسول خدا(ص) است.

مولوی کوهساری افزود: امروز جامعه اسلامی و به‌ویژه نسل جوان باید با ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اکرم(ص) آشنا شود و بداند که آن حضرت در کنار مقام والای معنوی، نمونه‌ای کامل از اخلاق، مسئولیت‌پذیری، صبر، شجاعت و خدمت به مردم بودند.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) متعلق به همه انسان‌ها و پیام ایشان، پیام رحمت و هدایت است؛ و میلاد ایشان، فرصتی برای تجدید بیعت، شناخت بیشتر سیره نبوی و حرکت در مسیر اخلاق، معنویت، عدالت و انسانیت است.

سیره پیامبر اکرم(ص) الگویی ماندگار برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است

پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام

مولوی عبدالستار شه بخش، مدیر مدرسه معارف القرآن زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) بیان کرد: ولادت رسول گرامی اسلام(ص) یادآور ظهور بزرگ‌ترین الگوی اخلاق، معنویت، انسانیت و رحمت برای جامعه بشری است و مسلمانان باید از این فرصت برای بازخوانی سیره آن حضرت استفاده کنند.

وی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت خود تنها به بیان آموزه‌های دینی اکتفا نکردند، بلکه با رفتار و کردار خویش الگوی عملی زندگی شایسته را به انسان‌ها نشان دادند؛ صداقت، امانتداری، گذشت، مهربانی، عدالت و احترام به انسان‌ها از جمله ویژگی‌هایی بود که در سیره پیامبر اسلام(ص) جایگاه ویژه‌ای داشت.

مولوی شه بخش افزود: اگر امروز جامعه اسلامی با مشکلات اجتماعی، اختلافات و آسیب‌های مختلف مواجه است، یکی از راه‌های عبور از این مشکلات، بازگشت به اخلاق و سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) است؛ جامعه‌ای که در آن راستگویی، امانتداری، احترام به دیگران و رعایت حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد، جامعه‌ای سالم و برخوردار از آرامش خواهد بود.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) در برخورد با مردم، حتی مخالفان خود، اخلاق و کرامت انسانی را رعایت می‌کردند و همین رفتار موجب شد پیام ایشان در دل انسان‌ها نفوذ کند؛ بنابراین مسلمانان نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی خود از این سیره ارزشمند الگو بگیرند.

مدیر مدرسه معارف القرآن زاهدان با اشاره به اهمیت میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: جشن میلاد رسول خدا(ص) زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که این مناسبت به فرصتی برای اصلاح رفتار، تقویت اخلاق و افزایش محبت میان مردم تبدیل شود.

وحدت و برادری؛ مهمترین درس سیره پیامبر(ص)

وی گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های سیره پیامبر اکرم(ص)، توجه به وحدت و برادری میان مسلمانان است؛ امت اسلامی زمانی می‌تواند در مسیر پیشرفت حرکت کند که افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و اختلافات را با گفت‌وگو، احترام و منطق مدیریت کنند.

مولوی شه بخش افزود: محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در رفتار مسلمانان نمود داشته باشد و نمی‌توان از عشق به رسول خدا(ص) سخن گفت، اما در زندگی اجتماعی، حقوق دیگران را نادیده گرفت یا موجب اختلاف و دشمنی شد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در سیره نبوی نیز اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) توجه ویژه‌ای به خانواده، کودکان، جوانان و اقشار مختلف جامعه داشتند و این مسئله نشان می‌دهد که آموزه‌های آن حضرت برای همه ابعاد زندگی انسان قابل استفاده است.

مدیر مدرسه معارف القرآن زاهدان خاطرنشان کرد: امروز نسل جوان بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی الگوهای واقعی و ارزشمند است و شخصیت پیامبر اکرم(ص) می‌تواند بهترین الگوی اخلاقی و انسانی برای جوانان مسلمان باشد.

وی در پایان گفت: میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) را باید فرصتی برای بازگشت به اخلاق نبوی، تقویت محبت، خدمت به مردم، رعایت حقوق یکدیگر و گسترش فرهنگ برادری در جامعه اسلامی دانست.

کد مطلب 6931889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها