پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی جاودانه اخلاق و کرامت در جهان اسلام

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: سالروز میلاد حضرت محمد(ص)، مناسبتی که در تقویم امت اسلامی جایگاهی ویژه دارد و یادآور ولادت شخصیتی است که رسالتش نقطه عطفی در تاریخ بشریت و سرآغاز تحولی بزرگ در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌رود.

میلاد پیامبر اکرم(ص) فرصتی برای بازخوانی سیره و سبک زندگی آن حضرت و توجه به آموزه‌هایی است که بیش از ۱۴ قرن، چراغ راه مسلمانان و جوامع انسانی بوده است.

پیامبری که با دعوت به توحید، اخلاق، عدالت، کرامت انسان و مبارزه با ظلم و جهل، جامعه بشری را به سوی ارزش‌های الهی و انسانی فراخواند و الگویی ماندگار از رفتار و اخلاق نیکو ارائه کرد.

سالروز میلاد حضرت محمد(ص) همچنین فرصتی برای تبیین جایگاه والای ایشان در میان مسلمانان و بازگویی ابعاد مختلف شخصیت و سیره نبوی است؛ سیره‌ای که همچنان پس از گذشت قرن‌ها، ظرفیتی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان معاصر را دارد.

سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص) الگویی ماندگار برای همه نسل‌هاست

مولوی ابراهیم جهانی، مدرس حوزه علمیه سراوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) اظهار داشت: میلاد رسول گرامی اسلام(ص) فرصتی ارزشمند برای بازخوانی شخصیت، رفتار و سیره آن حضرت و آشنایی نسل امروز با ویژگی‌های اخلاقی و انسانی پیامبر اسلام(ص) است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت نیز به صداقت و امانتداری در میان مردم شناخته می‌شدند و پس از بعثت نیز این ویژگی‌ها در زندگی ایشان به اوج رسید؛ آن حضرت در تمام دوران زندگی خود به راستگویی، امانتداری، وفای به عهد و رعایت حقوق مردم تأکید داشتند.

مولوی جهانی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص)، اخلاق نیکو و رفتار کریمانه با مردم بود؛ ایشان با فقرا، یتیمان، کودکان، خانواده و اقشار مختلف جامعه با مهربانی و احترام برخورد می‌کردند و همواره کرامت انسان‌ها را مورد توجه قرار می‌دادند.

وی ادامه داد: رسول خدا(ص) در زندگی شخصی نیز نمونه‌ای از ساده‌زیستی، تواضع و قناعت بودند و با وجود جایگاه بزرگ معنوی و اجتماعی، هیچ‌گاه خود را از مردم جدا نمی‌دانستند و در کنار آنان حضور داشتند.

مدرس حوزه علمیه سراوان تصریح کرد: مطالعه زندگی پیامبر اکرم(ص) نشان می‌دهد که اخلاق در سیره نبوی تنها یک موضوع فردی نبود، بلکه اساس رفتار اجتماعی و شیوه تعامل آن حضرت با دیگران را تشکیل می‌داد.

پیامبر اکرم(ص)؛ الگویی جامع برای مسلمانان

وی با اشاره به اهمیت توجه نسل جوان به سیره پیامبر(ص) اظهار کرد: جوانان امروز برای ساختن آینده خود به الگوهای واقعی نیاز دارند و شخصیت پیامبر اکرم(ص) می‌تواند الگویی جامع برای زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و معنوی آنان باشد.

مولوی جهانی افزود: یکی از درس‌های مهم زندگی پیامبر اسلام(ص)، صبر و استقامت در برابر مشکلات است؛ آن حضرت در مسیر دعوت مردم به حق با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شدند، اما هیچ‌گاه از مسیر خود عقب‌نشینی نکردند و با توکل بر خداوند به رسالت خود ادامه دادند.

وی گفت: میلاد پیامبر اکرم(ص) باید فرصتی برای توجه بیشتر به اخلاق نبوی باشد؛ جامعه‌ای که در آن صداقت، گذشت، مهربانی، احترام به والدین، کمک به نیازمندان و رعایت حقوق دیگران گسترش پیدا کند، در حقیقت به بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) عمل کرده است.

مدرس حوزه علمیه سراوان در پایان خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) با رفتار خود نشان دادند که دعوت به دین و معنویت باید همراه با اخلاق نیکو و رفتار شایسته باشد و این آموزه برای جامعه امروز نیز اهمیت فراوانی دارد؛ این مناسبت مبارک زمینه‌ای برای شناخت بیشتر سیره نبوی و حرکت جامعه در مسیر اخلاق، معنویت، صداقت و کرامت انسانی است.

میلاد پیامبر اکرم(ص) سرآغاز طلوع نور هدایت و رحمت برای بشریت است

مولوی عبدالصمد کوهساری، امام جمعه اهل سنت عباس آباد، در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) یکی از بزرگ‌ترین و مبارک‌ترین رخدادهای تاریخ بشریت است که با ظهور آن حضرت، مسیر هدایت و سعادت برای انسان‌ها بیش از پیش روشن شد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در زمانی به رسالت مبعوث شدند که جامعه بشری با جهل، ظلم، تبعیض و انحرافات فراوان مواجه بود و انسان‌ها از مسیر فطرت و ارزش‌های الهی فاصله گرفته بودند. در چنین شرایطی، خداوند متعال حضرت محمد(ص) را به عنوان پیامبر رحمت و هدایت برای جهانیان برگزید.

مولوی کوهساری بیان کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) تنها یادآور تولد یک شخصیت بزرگ تاریخی نیست، بلکه یادآور آغاز دوره‌ای از هدایت و تحول در زندگی انسان‌هاست؛ دوره‌ای که در آن مفاهیمی همچون کرامت انسانی، عدالت، اخلاق، راستگویی و مسئولیت‌پذیری مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه والای پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را اسوه و الگویی شایسته برای انسان‌ها معرفی کرده است و زندگی آن حضرت می‌تواند در تمام ابعاد فردی و اجتماعی، راهنمای انسان باشد.

امام جمعه اهل سنت عباس آباد ادامه داد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رسول گرامی اسلام(ص)، رحمت و مهربانی ایشان نسبت به مردم بود؛ پیامبر اکرم(ص) حتی در برابر سختی‌ها و رفتارهای نادرست، با صبر، گذشت و اخلاق نیکو برخورد می‌کردند و همین ویژگی‌ها موجب جذب دل‌های مردم به اسلام شد.

وی تصریح کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در زندگی مسلمانان نمود عملی داشته باشد. شناخت سیره، مطالعه زندگی آن حضرت و تلاش برای پیروی از اخلاق و رفتار نبوی، از مهم‌ترین راه‌های بزرگداشت میلاد رسول خدا(ص) است.

مولوی کوهساری افزود: امروز جامعه اسلامی و به‌ویژه نسل جوان باید با ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اکرم(ص) آشنا شود و بداند که آن حضرت در کنار مقام والای معنوی، نمونه‌ای کامل از اخلاق، مسئولیت‌پذیری، صبر، شجاعت و خدمت به مردم بودند.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) متعلق به همه انسان‌ها و پیام ایشان، پیام رحمت و هدایت است؛ و میلاد ایشان، فرصتی برای تجدید بیعت، شناخت بیشتر سیره نبوی و حرکت در مسیر اخلاق، معنویت، عدالت و انسانیت است.

سیره پیامبر اکرم(ص) الگویی ماندگار برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است

مولوی عبدالستار شه بخش، مدیر مدرسه معارف القرآن زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) بیان کرد: ولادت رسول گرامی اسلام(ص) یادآور ظهور بزرگ‌ترین الگوی اخلاق، معنویت، انسانیت و رحمت برای جامعه بشری است و مسلمانان باید از این فرصت برای بازخوانی سیره آن حضرت استفاده کنند.

وی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت خود تنها به بیان آموزه‌های دینی اکتفا نکردند، بلکه با رفتار و کردار خویش الگوی عملی زندگی شایسته را به انسان‌ها نشان دادند؛ صداقت، امانتداری، گذشت، مهربانی، عدالت و احترام به انسان‌ها از جمله ویژگی‌هایی بود که در سیره پیامبر اسلام(ص) جایگاه ویژه‌ای داشت.

مولوی شه بخش افزود: اگر امروز جامعه اسلامی با مشکلات اجتماعی، اختلافات و آسیب‌های مختلف مواجه است، یکی از راه‌های عبور از این مشکلات، بازگشت به اخلاق و سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) است؛ جامعه‌ای که در آن راستگویی، امانتداری، احترام به دیگران و رعایت حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد، جامعه‌ای سالم و برخوردار از آرامش خواهد بود.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) در برخورد با مردم، حتی مخالفان خود، اخلاق و کرامت انسانی را رعایت می‌کردند و همین رفتار موجب شد پیام ایشان در دل انسان‌ها نفوذ کند؛ بنابراین مسلمانان نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی خود از این سیره ارزشمند الگو بگیرند.

مدیر مدرسه معارف القرآن زاهدان با اشاره به اهمیت میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: جشن میلاد رسول خدا(ص) زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که این مناسبت به فرصتی برای اصلاح رفتار، تقویت اخلاق و افزایش محبت میان مردم تبدیل شود.

وحدت و برادری؛ مهمترین درس سیره پیامبر(ص)

وی گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های سیره پیامبر اکرم(ص)، توجه به وحدت و برادری میان مسلمانان است؛ امت اسلامی زمانی می‌تواند در مسیر پیشرفت حرکت کند که افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و اختلافات را با گفت‌وگو، احترام و منطق مدیریت کنند.

مولوی شه بخش افزود: محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در رفتار مسلمانان نمود داشته باشد و نمی‌توان از عشق به رسول خدا(ص) سخن گفت، اما در زندگی اجتماعی، حقوق دیگران را نادیده گرفت یا موجب اختلاف و دشمنی شد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در سیره نبوی نیز اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) توجه ویژه‌ای به خانواده، کودکان، جوانان و اقشار مختلف جامعه داشتند و این مسئله نشان می‌دهد که آموزه‌های آن حضرت برای همه ابعاد زندگی انسان قابل استفاده است.

مدیر مدرسه معارف القرآن زاهدان خاطرنشان کرد: امروز نسل جوان بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی الگوهای واقعی و ارزشمند است و شخصیت پیامبر اکرم(ص) می‌تواند بهترین الگوی اخلاقی و انسانی برای جوانان مسلمان باشد.

وی در پایان گفت: میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) را باید فرصتی برای بازگشت به اخلاق نبوی، تقویت محبت، خدمت به مردم، رعایت حقوق یکدیگر و گسترش فرهنگ برادری در جامعه اسلامی دانست.