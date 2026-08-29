معنوی: «عطر حضور» مردم رشت پس از ۱۸۰ شب همچنان تازه است

به گزارش خبرنگار مهر، امید معنوی شامگاه شنبه با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای انقلاب، با اشاره به حضور پرشور مردم در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: بعد از یکصد و هشتاد شب، واقعاً انگار تازه اینجا عطر باز شده و بوی خوش آن همه جا را فرا گرفته است.
وی افزود: تصور من این بود که پس از شش ماه و ۱۸۰ شب حضور متوالی، شاید خستگی در میان مردم ایجاد شده و از جمعیت و شور و اشتیاق هفتهها و ماههای نخست کاسته شده باشد، اما آنچه در میدان دیدم، کاملاً برخلاف این تصور بود.
خواننده ملی کشور با بیان اینکه شور و شوق مردم نهتنها کاهش نیافته، بلکه جان تازهای گرفته است، گفت: این همان ویژگی مردم ایران است و بهویژه در گیلان و رشت، پیوندی عمیق با نام و راه میرزا کوچک جنگلی وجود دارد.
معنوی ادامه داد: مردم گیلان و رشت از همان نسلی هستند که میرزا کوچک جنگلی، آن بزرگمرد میهنپرست و وطندوست، نماد و الگوی آن بود؛ شخصیتی که همچنان یک اسطوره و الگوی تمامعیار برای مردم به شمار میرود.
وی با اشاره به تصاویر شهدا که میدان را آذینبندی کرده بود، اظهار کرد: باید از همه شهدا یاد کنم و در صدر آنها، از قائد شهید انقلاب و رهبر عزیزمان یاد کنم که امروز در میان ما نیست، اما خلف صالح ایشان در میان ما حضور دارد و دلگرمی ما این است که پس از پدر، مسیر را با همان قدرت ادامه خواهند داد.
این خواننده با خطاب قرار دادن مردم رشت گفت: مردم رشت نشان دادند که دردانه هستند و همواره در مناسبتهای ملی، همبستگی، وحدت و یکپارچگی در جایگاههای بالای کشور قرار دارند.
معنوی تصریح کرد: همانطور که رشت و گیلان در نقشه جغرافیا در شمال کشور قرار گرفتهاند، مردم این دیار در همدلی و همراهی نیز در زمره بالاترینها هستند و این حضور و شور و اشتیاق، برای من باعث افتخار و مباهات بود.
وی در پایان با تأکید بر تداوم حضور و همبستگی مردم خاطرنشان کرد: با چنین ملتی، هیچگاه خللی در این خاک و آب به وجود نخواهد آمد.
خواننده ملی کشور در پایان گفت: زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، زنده باد گیلانی و زنده باد مردم رشت؛ مردمی که تا آخرین لحظه و آخرین قطره خون خود عهد بستهاند که پای این سرزمین بایستند.
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