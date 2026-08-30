فرایند واگذاری ۳۰۰ هزار واحد زمین روستایی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، رضا فرهاد زاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن از فرایند واگذاری اراضی روستایی با هدف تامین زمین برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن، از امروز یکشنبه ۸ شهریور همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی با موضوع «واگذاری اراضی روستایی» و با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود. فرآیند واگذاری اراضی از امروز ۸ شهریور تا ۷ مهرماه و در چهار مرحله اجرایی خواهد شد.

به گفته فرهاد زاده، این طرح با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، سرعت‌بخشی به خانه‌دار شدن متقاضیان روستایی و متقاضیان شهرهای همجوار روستاهای دارای ظرفیت تامین زمین طراحی شده است. همچنین فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا و جلوگیری از خالی شدن روستاها از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس برنامه زمان‌بندی، در مرحله نخست از امروز ۸ شهریورماه، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و ثبت‌نام‌شدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دارند. مرحله دوم از ۱۸ شهریور برای متقاضیان ثبت‌نامی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مرحله سوم از ۲۸ شهریور برای ثبت‌نام‌شدگان از سال ۱۴۰۳ به بعد و مرحله چهارم نیز از ۷ مهرماه با فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت واگذاری با متقاضیان بومی روستایی، اعم از ساکن و غیرساکن است که پیش‌تر در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده اما تاکنون پروژه‌ای به آنان تخصیص نیافته است. در مرحله بعد، ساکنان شهرهای همجوار روستاهای دارای ظرفیت نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: متقاضیان واجد شرایط در مراحل نخست تا سوم از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهند شد. واجدان شرایط پس از مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و انتخاب روستای موردنظر، باید مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب خود را با تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری بارگذاری کنند.

به گفته وی، پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، فرایند تخصیص و واگذاری زمین ۹۹ ساله با پرداخت هزینه آماده‌سازی انجام خواهد شد. در صورت عدم احراز شرایط یا تکمیل ظرفیت نیز متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازگردانده می‌شود.