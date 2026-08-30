به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم مومنی‌شاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروزه رسانه حرف اول را در دنیا می‌زند و اگر بتوانیم از این ظرفیت برای نهادینه کردن سنت‌های نبوی در جامعه استفاده کنیم، بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه استان در حوزه موقوفات منفعتی افزود: از اصحاب رسانه، فرهیختگان و صاحبان اندیشه انتظار داریم برای ایجاد موقوفات جدید با نیت‌های متناسب با نیازهای روز جامعه مشارکت کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این استان در رده‌های آخر موقوفات منفعتی قرار دارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی برای بهبود این وضعیت تلاش کنیم.

حجت الاسلام مومنی‌شاد در ادامه به عملکرد یک‌ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ مبلغ بومی و اعزامی از قم به بقاع متبرکه استان اعزام شده‌اند و صفر تا صد هزینه‌های مبلغان از محل نیات واقفان خیراندیش و در برخی موارد از محل اعتبارات فرهنگی بقاع متبرکه تأمین شده است.

وی از برگزاری ۱۰ مناسبت تبلیغی در طول سال خبر داد و بیان کرد: طرح آرامش بهاری و برنامه اختتامیه دهه فجر از مهم‌ترین برنامه‌های تبلیغی اجراشده در بقاع متبرکه استان بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان با اشاره به نرم‌افزار «سلاله» گفت: عملکرد بقاع متبرکه استان در این نرم‌افزار ثبت می‌شود و زائران می‌توانند از طریق آن برای اسکان در زائرسراهای امامزادگان رزرو انجام دهند.

حجت الاسلام مومنی‌شاد همچنین از اجرای طرح سبک زندگی اسلامی با محوریت فرزندآوری و تربیت فرزند خبر داد و افزود: مربیان این طرح دوره‌های آموزشی خود را در مشهد گذرانده‌اند و هم‌اکنون این برنامه در پنج بقعه متبرکه از شهرستان دنا تا گچساران در حال اجرا است.

وی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ وقف وظیفه کارکنان اوقاف به تنهایی نیست، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۲ نشست تخصصی وقف با اقشار مختلف جامعه از جمله حقوقدانان و روحانیون در حال برگزاری است.

حجت الاسلام مومنی‌شاد از استقرار ۱۰ هیئت مذهبی در امامزادگان استان خبر داد و گفت: هیئت معظم زینبیون امامزاده عبدالله شهر یاسوج یکی از هیئت‌های شاخص در سطح ملی است که ۲۰۰ میلیون تومان کمک از سازمان برای آن جذب شده است.

وی در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمد موقوفات بزرگ استان نیز تصریح کرد: هیچ فردی حق دخل و تصرف در نیت واقف را ندارد؛ اگر واقف مالی را برای ازدواج جوانان وقف کرده باشد، اوقاف موظف است عیناً مطابق همان نیت عمل کند و نمی‌تواند درآمد آن موقوفه را برای امور دیگری هزینه کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف کهگیلویه و بویراحمد از هزینه‌کرد بیش از پنج میلیارد تومان از محل نیات واقفان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: اجرای طرح «قرار دوازدهم» با رویکرد ترویج فرهنگ مهدویت و نام امام زمان (عج) نیز از دیگر برنامه‌های اجرایی اوقاف در استان بوده است.

حجت الاسلام مومنی‌شاد ادامه داد: در ۱۲ بقعه متبرکه، تشکل‌های ۷۰ نفره «مهدی‌یاوران» تشکیل شده و طی یک سال اخیر بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی، آموزشی و درمانی میان نیازمندان توزیع شده است.

وی با اشاره به توزیع ۵۰۰ بسته «مهر تحصیلی» افزود: ۵۰ مؤسسه خیریه نیز در جشنواره ملی «نشان نیکوکاری» مشارکت داشته‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان درباره مدیریت بقاع متبرکه نیز گفت: صفر تا صد امور بقاع توسط هیئت امنا مدیریت می‌شود و اوقاف صرفاً نقش نظارتی دارد و طی یک سال اخیر برای بیش از ۴۰۰ نفر حکم عضویت در هیئت امنا صادر شده است.

مومنی‌شاد از جذب ۱۵ خادم جدید در بقاع متبرکه استان خبر داد و تأکید کرد: حقوق خدام هیچ‌گونه اتکایی به بودجه دولتی ندارد و از محل درآمد همان بقعه پرداخت می‌شود؛ بنابراین اگر درآمد یک امامزاده ناچیز باشد، حقوق خادم آن نیز پایین خواهد بود و این موضوع در اختیار اوقاف نیست.

وی در پایان از اعزام پنج خادم زائر اولی به کربلای معلی و دایر شدن نماز جماعت در پنج بقعه شاخص استان خبر داد.