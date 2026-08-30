حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از بعد از ظهر دوشنبه تا اواخر روز چهارشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در ساعاتی از بعد از ظهر امروز تا اوایل شب، در برخی نقاط استان (به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان) احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی به شکل وزش تندباد لحظه‌ای و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی گفت: از روز چهارشنبه، دمای هوا در سطح استان، روند کاهشی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد امروز غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی و از فردا بتدریج شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتردر ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.