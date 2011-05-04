به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندرس فوگ راسموسن" در این رابطه گفت: تا زمانی که تروریسم به عنوان تهدیدی مستقیم برای امنیت ما و ثبات بین المللی باقی بماند، همکاری و مبارزه بین المللی بر ضد آن نیز به قوت خود باقی است و ناتو به عنوان نقطه کلیدی و مرکزی در مرکز این همکاری بین المللی به حساب می آید.

دبیرکل ناتو در ادامه افزود که کشورهای عضو ناتو همچنان به ماموریت خود در افغانستان ادامه خواهند داد تا اینکه اطمینان حاصل شود که کشور افغانستان دیگر پناهگاه امنی برای رشد افراط گرایی نخواهد بود.