به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، طبق اطلاعیه اداره کل امور دانش آموختگان سازمان اموردانشجویان، در راستای برگزاری سلسله نشستهای معرفی رشتههای نوظهور، راهبردی و علوم بینرشتهای، با هدف اطلاعرسانی مؤثر و بهرهمندی حداکثری جامعه هدف، نشستی با موضوع «بیوتکنولوژی» برگزار میکند.
در این نشست علمی داریوش طالعی از دانشگاه شاهد درباره ابعاد و کاربردهای زیستفناوری، فرصتهای مطالعاتی و مسیرهای شغلی مرتبط، گفتوگو میکند.
در این برنامه که دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵راس ساعت ۱۳ برگزار میشود، محورهای اصلی شامل معرفی زیستفناوری و کاربردهای آن، چشمانداز مشاغل با ارزش افزوده بالا، موضوعات اولویتدار برای کشور، فرصتهای پژوهشی و بورسیهها و نیز نحوه اپلای و مکاتبات حرفهای است.
گفتنی است علاقهمندان میتوانند با استفاده از لینک https://event.alocom.co/class/saorg/caa-cb-f در این نشست شرکت کنند.
نظر شما