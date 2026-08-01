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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

نشست معرفی رشته بیوتکنولوژی برگزار می‌شود

نشست معرفی رشته بیوتکنولوژی برگزار می‌شود

اداره کل اموردانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، در ادامه سلسله نشست‌های معرفی رشته‌های نوظهور و بین‌رشته‌ای، اقدام به برگزاری نشستی با موضوع آشنایی با رشته بیوتکنولوژی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، طبق اطلاعیه اداره کل امور دانش آموختگان سازمان اموردانشجویان، در راستای برگزاری سلسله نشست‌های معرفی رشته‌های نوظهور، راهبردی و علوم بین‌رشته‌ای، با هدف اطلاع‌رسانی مؤثر و بهره‌مندی حداکثری جامعه هدف، نشستی با موضوع «بیوتکنولوژی» برگزار می‌کند.

در این نشست علمی داریوش طالعی از دانشگاه شاهد درباره ابعاد و کاربردهای زیست‌فناوری، فرصت‌های مطالعاتی و مسیرهای شغلی مرتبط، گفت‌وگو می‌کند.

در این برنامه که دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵راس ساعت ۱۳ برگزار می‌شود، محورهای اصلی شامل معرفی زیست‌فناوری و کاربردهای آن، چشم‌انداز مشاغل با ارزش افزوده بالا، موضوعات اولویت‌دار برای کشور، فرصت‌های پژوهشی و بورسیه‌ها و نیز نحوه اپلای و مکاتبات حرفه‌ای است.

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از لینک https://event.alocom.co/class/saorg/caa-cb-f در این نشست شرکت کنند.

نشست معرفی رشته بیوتکنولوژی برگزار می‌شود

کد مطلب 6905220
زهرا سیفی

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