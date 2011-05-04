مبالغ گازبهای مشترکان زنجانی تعدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر چهارشنبه با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقلیم سرد آب و هوایی استان زنجان افزود: با پیگیری‌های به‌عمل آمده مسئولان، خوشبختانه تغییر تعرفه گاز این استان از اقلیم 2 به اقلیم یک محقق شد و تعرفه گاز در تمامی شهرهای استان زنجان طبق اقلیم یک محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در کاهش مبلغ قبوض گاز مصرفی شهروندان تأثیر مطلوبی خواهد داشت ادامه داد: در تعرفه جدید گاز بهاء، دامنه مصرف از 250 به 300 مترمکعب افزایش یافته و قیمت هر متر مکعب گاز تا سقف 300 متر مکعب، از قرار قیمت 300 ریال محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان افزود: پنج ماه از ماه های سرد سال در این استان نیز به 6 ماه افزایش یافت که این نیز در کاهش گازبهای مصرفی مشترکان زنجانی تاثیر خواهد داشت.

