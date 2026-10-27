https://mehrnews.com/x3ds9N ۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6992093 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ تجمع شبانه مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در موج ۲۴۱ ارومیه - در دویست و چهل و یکم شب های مقاومت ملی مردم ارومیه در حمایت از نظام اسلامی در خیابان تجمع کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6992093 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از برگزاری دویست و چهل و یکمین حضور مردم آستانه در تجمعات ایرانگردِ جادههای وطن، امشب در تجمع شبانه مردم سنندج دویست و چهل و یکمین روایت از ایستادگی مردم مبعوث شیروان حماسه حضور مردم عزادار بابل برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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