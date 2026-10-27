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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

تجمع شبانه مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در موج ۲۴۱

تجمع شبانه مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در موج ۲۴۱

ارومیه - در دویست و چهل و یکم شب های مقاومت ملی مردم ارومیه در حمایت از نظام اسلامی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6992093

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