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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

تداوم حماسه سازی مردم سلماس در ۲۱۴ امین اجتماع شبانه

تداوم حماسه سازی مردم سلماس در ۲۱۴ امین اجتماع شبانه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از اجتماع شبانه مردم ارومیه در دویست و چهل و یکم موج مقاومت ملی در خیابان را می بینید.

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کد مطلب 6992097

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