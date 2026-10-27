https://mehrnews.com/x3ds9S ۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6992097 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ تداوم حماسه سازی مردم سلماس در ۲۱۴ امین اجتماع شبانه ارومیه - در این فیلم تصاویری از اجتماع شبانه مردم ارومیه در دویست و چهل و یکم موج مقاومت ملی در خیابان را می بینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6992097 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهل و یکمین موج حضور بجنوردیها در میدان ایرانگردِ جادههای وطن، امشب در تجمع شبانه مردم سنندج دویست و چهل و یکمین روایت از ایستادگی مردم مبعوث شیروان حماسه حضور مردم عزادار بابل برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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