به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی، با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی و مهارتی در توانمندسازی فعالان هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اظهار کرد: آموزش، یکی از موثرترین ابزارها برای ارتقا توان حرفه‌ای هنرمندان، حفظ و انتقال مهارت‌های بومی و فراهم‌کردن زمینه توسعه اقتصادی صنایع‌دستی است و می‌تواند مسیر حرکت از تولید سنتی به تولید رقابت‌پذیر و متناسب با نیاز بازار را هموار کند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار ۳۰۰ هنرجو، هنرمند و صنعتگر در سطح استان کرمان آموزش دیده‌اند، افزود: این آموزش‌ها با هدف ارتقا دانش و مهارت فعالان صنایع‌دستی، بهبود کیفیت محصولات و تقویت توانمندی‌های آنان برای حضور موثرتر در بازار انجام می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت پیوند آموزش با نیازهای واقعی بازار تصریح کرد: توسعه صنایع‌دستی تنها به یادگیری فنون تولید محدود نمی‌شود، بلکه آشنایی با اصول بازاریابی، شناخت سلیقه مخاطبان، بسته‌بندی مناسب، معرفی موثر محصول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی نیز از ضرورت‌های فعالیت حرفه‌ای در این عرصه است.

فرخی، در ادامه بیان کرد: برندسازی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که هنرمند علاوه بر برخورداری از مهارت تولید، بتواند هویت فرهنگی و ویژگی‌های متمایز اثر خود را به مخاطب معرفی کند و برای عرضه پایدار محصول در بازار برنامه داشته باشد، از این منظر آموزش‌های کاربردی می‌توانند حلقه اتصال میان ظرفیت‌های ارزشمند هنری استان کرمان و فرصت‌های اقتصادی بازار باشند.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به تنوع رشته‌ها و ظرفیت‌های بومی این استان خاطرنشان کرد: کرمان از پشتوانه غنی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی برخوردار است و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها، نیازمند ارتقا مستمر مهارت‌ها، تقویت نوآوری و آشنایی هنرمندان با الزامات بازارهای داخلی و خارجی است.

وی تاکید کرد: استمرار آموزش‌های تخصصی در کنار حمایت از بازاریابی، برندسازی و توسعه مسیرهای عرضه محصول می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده تولیدات، تقویت اشتغال و حضور پررنگ‌تر صنایع‌دستی کرمان در بازارهای ملی و فراملی را فراهم کند.