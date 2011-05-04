به گزارش مهر از ورایتی ویتس برای ایفای این نقش با سم ریمی کارگردان پروژه وارد مذاکره می شود.



" آز ، بزرگ و قدرتمند" پیش درآمدی است بر فیلم مشهور "جادوگر شهر آز" . جیمز فرانکو و میلا کیونیس پیش تر برای بازی در این فیلم با ریمی به توافق رسیده اند.



میچل کپنر فیلمنامه " آز ، بزرگ و قدرتمند" را بازنویسی کرده و جو راس تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد.نسخه اولیه فیلمنامه را دیوید لیندسی ابیر نوشته بود.



استودیوی والت دیزنی که تولید فیلم را بر عهده دارد قصد دارد فیلمی بسازد که به مانند آخرین اثر پر فروش این استودیو یعنی " آلیس در سرزمین عجایب" فروشی بالای یک میلیارد دلار داشته باشد.



ویتس به تازگی بازی در فیلم " خانه رویایی" را در نقش مقابل دنیل کریگ به پایان رسانده است.

