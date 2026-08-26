کشف ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ میدان فاطمیه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۲۰دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ محمد نعمتی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند بیان داشت: در این راستا ۲ نفر دستگیر و بهمراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.