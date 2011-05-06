به گزارش خبرنگار مهر، دنیای علم و فناوری در هفته گذشته شاهد اتفاقاتی جذاب و خواندنی از تولد 10 سالگی توریسم فضایی تا وداع با ماشین تایپ بود.

به ویژه در این هفته که قرار بود شاتل اندیور آخرین پرتاب خود را پیش از بازنشستگی انجام دهد همانند سایر پروازهای برنامه های شاتل به دلیل نقص فنی از رفتن بازماند.

اهمیت این ماموریت که آخرین پرتاب اندیور به شمار می رود به حدی بود که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز به پایگاه کیپ کارناوال رفت تا از نزدیک شاهد این پرواز باشد. اما به نظر می رسد که حتی حضور اوباما نیز نتوانست از نقص فنی همیشگی شاتلها جلوگیری کند.

مهندسان ناسا اعلام کرده اند که این شاتل تا پیش از 10 می ماموریت خود را انجام نخواهد داد. دو حادثه دلخراش شاتل چلنجر و شاتل کلمبیا ناسا را در انجام ماموریتهای سه شاتل باقیمانده بسیار حساس کرده است. به طوریکه در سالهای اخیر بیشتر این پرتابها با تاخیرهای چند روزه و حتی چند ماهه انجام شده اند.

توریسم فضایی 10 ساله شد

در هفته ای که گذشت توریسم فضایی 10 ساله شد. دنیس تیتو"، میلیاردر ایتالیایی- آمریکایی در 28 آوریل 2001 سفر خود را به سمت ایستگاه فضایی بین المللی با یک بلیت 20 میلیون دلاری آغاز کرد و به این ترتیب به اولین توریست فضایی پولی تبدیل شد.

تیتو که مهندس سابق لابراتوار Jet Propulsion ناسا بود پس از دو روز پرواز سوار بر کپسول سایوز TM-32 به ایستگاه فضایی بین المللی رسید و به مدت 7 روز و 22 ساعت در این ایستگاه اقامت کرد.

این سفر تاریخی که در چهلمین سال اولین سفر انسان به فضا توسط "یوری گاگارین" رقم خورد ثمره توافقی بود که میان شرکت آمریکایی "ماجراهای فضایی"، ناسا و آژانس فضایی روسیه انجام شد. بنیانگذار این شرکت، خود "دنیس تیتو" بود.

ماجرای جنجال برانگیز ردیابی کاربران "آی- فن"

در هفته گذشته بر روی شبکه منازعه جدیدی همراه با انتقادات شدید دولت آلمان در گرفت که نشان می داد "آی- فن" کاربران خود را ردیابی می کند. این در حالی است که استیو جابز در پاسخ به این انتقادات، به سردی گفت: ما هیچکس را ردیابی نمی کنیم.

این جنجال خبری از زمانی آغاز شد که دو محقق به نامهای "آلاسدیر آلن" و "پیت واردن" نتایج تحقیقاتی را منتشر کردند که نشان می دهد از نسخه 4 به بعد سیستم عامل "آی- فن" و "آی- پد نسل سوم"، این سیستم عامل، موقعیت و حرکات کاربر را ردیابی و این اطلاعات را در فایل محرمانه ای ذخیره می کند. به گفته این دو محقق، اطلاعات این فایل محرمانه حتی پس از فرمت کردن دستگاه نیز پاک نمی شوند.

مورچه ها قایق نجات می سازند

تیمی به سرپرستی "دیوید هو" از موسسه تکنولوژی جورجیا در هفته گذشته اعلام کردند زمانی که سیل خانه مورچه های سرخ را در بر می گیرد این حشرات به یکدیگر وصل می شوند تا قایق نجاتی بسازند. محققان برای بررسی این رفتار مورچه ها، تعدادی از آنها را جمع آوری کرده و توده ای از آنها را به دورن آب انداختند در کمتر از دو دقیقه مورچه ها دستهای یکدیگر را گرفته و ساختاری شناور را به وجود می آورند که می تواند تمامی این حشرات را در نهایت امنیت حفظ کند. حتی مورچه هایی که در پایین ترین سطح این قایق قرار دارند نیز با کمک تارهای ریزی که سطح بدن آنها را پوشش داده و می توانند لایه هایی از هوا را در خود حفظ کنند، زنده باقی می مانند.

وداع با ماشین تایپ دستی

در هفته گذشته آخرین کارخانه Godrej & Boyce ، تولیدکننده ماشینهای تایپ در دنیا که همچنان در هند این دستگاههای قدیمی را عرضه می کرد سرانجام فروش این محصولات را متوقف کرد.

ایده ساخت اولین ماشین تایپ را یک ایتالیایی به نام "جوزپه راویتزا" در سال 1846 ارائه کرد و یکی از معروفترین ماشینهای تایپ تاریخ را که Lettera 22 اسطوره ای نام دارد کارخانه ایتالیایی "الیوتی" در نیمه دهه 50 به بازار عرضه کرد و به این ترتیب این دستگاه به طور ریشه ای توانست در نیمه قرن بیستم روش کار کردن در شرکتها و ادارات را تغییر دهد.

در سال 2009 کارخانه Godrej & Boyce تنها 800 نمونه از این ماشینها تولید کرد که بیشتر آنها با صفحه کلید عربی و ویژه کشورهای اسلامی و تنها 20 نمونه از آنها با حروف انگلیسی بود، به همین علت این شرکت تصمیم گرفت تولید این محصول را در پایان سال 2009 متوقف کند و اعلام کرد که فروش این دستگاهها را به حالت تعلیق درآورد.

کشف قدیمی ترین بقایای اسب خزر

هفته گذشته مجله دیسکاوری نیوز نوشت: کانون پژوهشهای ایران باستان در دانشگاه لندن اعلام کرد بقایای قدیمی ترین اسب خزری که به دلیل شهرت در میان خاندانهای سلطنتی به "اسب پادشاه" نیز شهرت دارد در شمال ایران کشف شده است.

این بقایا که بیش از سه هزار سال قدمت دارند در منطقه ای از شمال ایران به نام "گوهر تپه" یافته شده اند. در زمانهای قدیم، مقامات سلطنتی معمولا این گونه اسبها را برای راندن در میان میدانهای مبارزه و یا راندن ارابه ها به کار می گرفتند، این گونه از اسبها قدیمی ترین گونه شناخته شده از اسبها به شمار می روند که هنوز در جهان در حال پرسه زدن هستند.

کشف پدربزرگ "آی-پد"

هفته گذشته فیلمی بر روی یوتیوب منتشر شد که اثبات می کرد 17 سال قبل "تبلتی" شبیه به "آی- پد" ویژه خواندن روزنامه های الکترونیک وجود داشته است.

راجر فیدلر" که در سال 1992 شرکت Knight-Ridder را تاسیس کرد در این فیلم می گوید: "تمام اشکال رسانه هایی که تا به امروز می شناسیم تا 15 سال آینده تغییر خواهند کرد."

این پیش بینی که در نیمه دهه 90 انجام شد کاملا به حقیقت پیوست و "آی- پد" به عنوان یک ابزار رسانه ای پدیده در سال 2010 و دقیقا 16 سال پس از پیشگویی "راجر فیلدر" عرضه شد.

وی در این فیلم در توضیح عملکردهای "تبلت" ادامه می دهد: "ممکن است تصور ایده روزنامه های دیجیتالی امروز دشوار به نظر برسد اما ما فکر می کنیم که این پدیده در آینده اتفاق خواهد افتاد."

این "تبلت" که به نوعی پدر بزرگ "آی- پد" است صفحه ای لمسی دارد اما صفحه لمس آن به جای انگشت با قلم نوری عمل می کند.

گشایش اولین هتل خودکار

اولین هتل بدون پرسنل دنیا که به روشی کاملا خودکار به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد هفته گذشته در پاریس گشایش یافت.

این هتل فناورانه بدون پرسنل که Hi Matic Hotel نام دارد و از 42 اتاق تشکیل شده یک هتل کاملا خودکار است.

این هتل که در قلب پاریس و نزدیک کلیسای نرتدام است در حقیقت شیوه ای برای صرفه جویی در هزینه ها نیست بلکه روشی متفاوت و اکولوژیکی برای درک مفهوم هتلداری در شهرهای بزرگ است.

مسافران با استفاده از رمزی که پس از وارد کردن نام خود در سیستم پذیرش خودکار به آنها داده می شود می توانند سفارشات مورد نیاز را از طریق "آی- پد" رزرو کنند و برای صرف صبحانه، ناهار و شام به دستگاههای بوفه مراجعه کرده و با وارد کردن همان رمز، سفارش مورد نظر خود را تحویل بگیرند. تمام غذاها برپایه محصولات بیولوژیکی تهیه شده اند.

بر روی ویترین دیوارهای داخلی اتاق، مسافران می توانند کتاب، "دی. وی. دی"، "سی. دی موسیقی" و یک "کیت سفر" را پیدا کنند.