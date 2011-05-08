نمایشگاه ملی انسان و طبیعت در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عصر یکشنبه در مراسمی با حضور موحدیان عطار، رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور، مدیران کل محیط زیست، بازرسی و مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین اولین نمایشگاه ملی انسان و طبیعت افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه بیش از 200 شرکت خصوصی و دولتی فعالیتهای زیست محیطی خود را در 52 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

در این نمایشگاه انواع گل و گیاه زینتی، گل بته، درختچه، گلهای شاخه بریده، گلدانی، طرحهای زیباسازی بوستانها و معابر شهری، در بخش حیوانات وحشی انواع شیر، خرس، در بخش پرندگان انواع عقاب، طاووس، طوطی، قناری، قرقاول، کبک، بلدرچین، شترمرغ، در قسمت حیوانات اهلی شتر دوکوهان، اسب مسابقه و پونی، گوسفند، بز، بوقلمون، مرغ، در بخش آبزیان انواع ماهیان تزئینی و قزل آلا، انواع پروانه ها، حیوانات تاکسی درمی، خزندگان، صنایع و لوازم جانبی مرتبط با نمایشگاه عرضه شده است که برخی از غرفه ها محصولات خود را هم به فروش می رسانند.

علی راه انجام رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حاشیه افتتاح نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این نمایشگاه به منظور توسعه و جذب گردشگری اکوتوریسم و اگرو توریسم، آموزش و ارتقاء سطح دانش و معلومات شهروندان، کمک به حفظ و پایداری محیط زیست و آشنایی عموم مردم با حیوانات اهلی و وحشی برپا شده است که امیدواریم مورد توجه مردم قرار گیرد.

وی افزود: در این نمایشگاه که برای اولین بار در استان برگزار می شود مجموعه ای از نمایشگاهها و جشنواره ها را در یک مکان متمرکز کرده ایم تا ضمن سهولت و دسترسی آسان شهروندان در یک زمان از چند مجموعه نمایشگاهی دیدن کنند و آموزش نیز ببینند.



راه انجام تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان با مطالعات مستمر و بررسی های کارشناسی و انتخاب فصل بهار و ماه اردیبشهت که زیباترین فصل سال با رویش گیاهان و جذابیت های طبیعی است و همزمان با مناسبتهای مختلفی چون روز جهانی جنگل، روز میراث فرهنگی، مراسم پنجاه بدر، زمین پاک و روز جهانی بدون دخانیات نمایشگاه جذابی را تدارک دیده تا مورد توجه مردم قرار گیرد.



رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین یادآورشد: به منظور ایجاد جذابیت بیشتر هنرمندان معروف و نامی سینما و تلویزیون، قهرمانان رشته های ورزشی، چهره های مطرح علمی، مسئولان کشوری و لشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان، معدن، نظام صنفی رایانه ها، نظام پزشکی، پرستاری، دامپزشکی و خانواده های آنان، مسئولان کشور و استان های همجوار در نمایشگاه حضور خواهند داشت و برنامه های متنوعی را اجرا خواهند کرد.

راه انجام اظهارامیدواری کرد با توجه به اقدامات انجام شده برای ایجاد تنوع در این نمایشگاه، بتوان یکی از زیباترین و بهترین نمایشگاههای چند سال اخیر را در استان برگزار کرد که در صورت استقبال این نمایشگاه در طول سال هم دوباره برگزار خواهد شد.



وی ایجاد اشتغال را از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه انسان و طبیعت ذکر کرد و گفت: تنوع و زیبایی نمایشگاه و خدمات جنبی آن به گونه ای است که زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را برای تعداد زیادی از علاقمندان فراهم خواهد کرد.



نمایشگاه ملی انسان و طبیعت در یک هزار و500 مترمربع فضای مسقف و10 هزار مترمربع فضای روباز برپا شده و تا 23 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برای بازدید عموم دایر است.

علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 22 از این نمایشگاه دیدن کنند.