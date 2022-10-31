۱۰ گونه از گیاهان و حیوانات که اهلی شدند و جهان ما را تغییر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات ندای تاریخ کتاب «اهلی شدگان؛ دهگونه از گیاهان و حیوانات که جهان ما را تغییر دادند» نوشته آلیس رابرتز و ترجمه کامیار عبدی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۴۱۶ صفحه و بهای ۱۱۰ هزار تومان منتشر کرد. کامیار عبدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
این کتاب داستان خارقالعاده گونههایی از گیاهان و حیوانات که متحد ما شدند. صدها هزار سال، نیاکان ما برای بقای خود از گیاهان خودرو و حیوانات وحشی استفاده میکردند. آنان شکارگر و گردآورنده بودند، در غذایابی تخصص کامل داشتند و همان که دنیا در اختیارشان مینهاد استفاده میکردند. سپس انقلابی رخ داد؛ رابطه نیاکانمان با دیگر گونهها تغییر کرد. انسان به اهلیکردن آنان روی آورد. جمعیت انسان به شدت رشد کرد؛ تمدن شکل گرفت.
در کتاب اهلی شدگان، آلیس رابرتز به تاریخ ژرف ۱۰ گونه آشنا از گیاهان و حیوانات میپردازد که سابقهای باورنکردنی و وحشی یا خودرو دارند: سگ، سیب، گندم، گاو، سیب زمینی و مرغ، برنج، ذرت و اسب و در نهایت، انسان. رابرتز شرح میدهد که چگونه با ورود به جهان ما انسانها، این جانوران و گیاهان تغییر کردند و نشان میدهد که آنان متحد ما شدند و وجودشان برای بقا و موفقیت گونه انسان اهمیت اساسی یافت.
اهلیشدگان، کتابی روشنگر، گسترده و شگفتانگیز است که هزاران سال تاریخ و باستانشناسی را به همراه مباحث پیشرو در زمینه ژنتیک و انسانشناسی دربرمی گیرد. در عین حال، این کتاب ما را به سفری شخصی میبرد که دیدگاهمان را نسبت به خودمان و گونههای گیاهی و جانوری که بر آنها تأثیر گذاشتهایم تغییر میدهد.
نظر شما