جزئیات ادغام 4 وزارتخانه/ خداحافظی محصولی، محرابیان و میرکاظمی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد: با تصویب هیئت وزیران وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهیزات،‌ اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شد.

بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.

با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنایع و معادن با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت بازرگانی ادغام شد.

براساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه کند.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان " وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری" نامیده می شود.

همچنین با تصویب هیئت وزیران، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همه امکانات، تجهیزات، ‌اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد.

بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.

3 وزیر می روند

به گزارش مهر، با این برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه ها، به زودی صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت از کابینه دهم خداحافظی خواهد کرد.