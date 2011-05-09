به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضا اکبری اظهار داشت: این پروژه‌ها در قالب قرارگاه محرومیت زدایی سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال و با پشتیبانی قرارگاه خاتم الانبیاء به بهره برداری خواهد رسید.



وی اظهار داشت: ساخت 19 کتابخانه، پنج مدرسه، چهار خانه بهداشت، 35 خانه عالم، تعمیر 13 مسجد و 31 فضای ورزشی برای روستائیان پنج بخش استان قم در قالب 15 پروژه عمرانی است.



اکبری افزود: طی انعقاد تفاهم نامه هایی، پس از ساخت دستگاه های بهره بردار، موظف به تجهیز آن و بکارگیری به نفع روستایی‌هاست.



وی ادامه داد: با اعزام دانش آموزان و دانشجویان بسیجی در قالب اردوهای بسیج سازندگی در ایام تعطیلات نوروزی عملا اجرای این پروژه ها آغاز شده است.



مسئول سازمان بسیج سازندگی قم با بیان اینکه بر اساس مصوبات قرارگاه محرومیت زدایی، از اقشار مختلف بسیج جهت مشارکت در انجام این پروژه‌ها استفاده می‌شود، اظهار داشت: 23 هزار و 500 نفر روز از بسیج مساجد و محلات، 3 هزار و 550 نفر روز از بسیج مهندسین، 30 هزار نفر روز از بسیج دانشجویی، شش هزار و 500 نفر روز از بسیج فرهنگیان، 17 هزار نفر روز از بسیج دانش آموزی و دو هزار و پنج نفر روز از بسیج طلاب در انجام این پروژه ها مشارکت خواهند داشت.



وی با بیان اینکه از منابع استانی نیز 19 هزار نفر روز همکاری خواهند داشت، گفت: 850 نفر روز از بسیج جامعه پزشکی در قالب 120 تیم پزشکی در طول سال به روستاهای استان قم اعزام می شوند.



اکبری با اشاره به بازسازی پایگاه بسیج در روستای دولت آباد با اعتبار 30 میلیون ریال در ایام تعطیلات نوروزی، افزود: دو هزار و 60 نفر روز در طول مدت این ایام به ارائه خدمات پرداخته اند.



وی با تشکر از همکاری بسیج جامعه پزشکی اظهار داشت: پنج تیم پزشکی در این ایام خدماتی از قبیل ویزیت رایگان و اهدای دارو به روستائیان ارائه کرده اند.



اکبری به سرکشی جانشین سپاه علی بن ابی طالب(ع) از اردوها اشاره کرد و گفت: سرهنگ پاسدار رضا حافظی طی دو روز از این اردوها بازدید کرده و ضمن ارزیابی از روند فعالیت ها، با دانشجویان و دانش آموزان دیدار کردند.



وی با اشاره به فعالیت های بسیجیان در سال گذشته گفت: مرمت و تعمیر 26 منزل مددجوی امداد ، بازسازی 12 مسجد، زیباسازی 157 مدرسه و ساخت یک حسینیه و یک مسجد در روستای ملک آباد از جمله اقدامات بسیجیان استان قم بوده است.