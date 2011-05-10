تبلیغات ضداسلامی غرب بی نتیجه است/ تروریسم ربطی به اسلام ندارد

"داتو سری انگ ین ین" وزیر گردشگری مالزی در پاسخ به خبرنگار مهر از کشورش به عنوان کشوری اسلامی نام برد که قوانین اسلام را اجرا کرده و به خوبی با این دین آشنا است.

وی با رد ادعاهای غرب در مرتبط ساختن فعالیتهای تروریستی با مسلمانان یادآور شد: دولت مالزی با سیاستهای معتدل خود اسلامی پیشرفته با رشد بالا و توسعه روزافزون را به نمایش گذاشته است.

وزیر گردشگری مالزی با بیان اینکه این کشور بدنبال صلح و ثبات است تاکید کرد نگاه برخی کشورهای غربی به اسلام تاثیری در تلاشهای این کشور برای توسعه ندارد. به گفته وی با وجود تبلیغات منفی این کشورها صنعت توریسم مالزی بدلیل برنامه ریزیهای بلند مدت و تلاش مستمر دولت رو به رشد بوده است.

خانم داتو سری انگ ین ین اظهار داشت: ما به سهم خود گامهایی را برای نشان دادن اسلام واقعی و شناساندن کشورمان به جهان برداشته ایم و دیگر کشورهای اسلامی نیز باید در این مسیر اقداماتی را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تا کنون عملیاتی تروریستی در مالزی انجام نگرفته، از آن به عنوان کشوری با ثبات و امن یاد کرد که می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.

به گفته وزیر گردشگری مالزی آنچه که در صنعت توریسم اهمیت دارد نوع نگاه جهانیان است و به همین دلیل برای ترویج توریسم باید به اصلاح این نوع نگاه پرداخت.

وی در تشریح سفر پنج روزه خود به شیراز و اصفهان گفت: ما در این چند روز ایران را کشف کردیم، این کشور با داشتن زیبایی های فراوان و جذابیتهای بی مانند، ظرفیت فوق العاده ای برای جذب توریسم دارد.

گفتنی است هیئت مالزیایی به سرپرستی وزیر گردشگری مالزی و با هدف معرفی و ترویج جاذبه های گردشگری این کشور روز هفتم ماه می وارد ایران شده و علاوه بر ملاقات با فعالان صنعت گردشگری ایران از شهرهای اصفهان و شیراز دیدن کرد.