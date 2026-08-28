تولد نوزاد مارگونی در دل آمبولانس اورژانس ۱۱۵ روستای شهنیز مارگون

پرویز غفارفرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲ بامداد، مأموریتی برای امدادرسانی به یک مادر باردار ۱۹ ساله در منطقه شهنیز شهرستان مارگون به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از دریافت مأموریت به محل اعزام شدند تا مادر باردار را برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل کنند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با توجه به آغاز روند زایمان، نوزاد پیش از رسیدن به درمانگاه و در داخل آمبولانس اورژانس به دنیا آمد.

غفارفرد تصریح کرد: این نوزاد ساعت ۳:۱۵ بامداد در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ متولد شد و پس از انجام اقدامات لازم، مادر و نوزاد با حال عمومی مساعد به درمانگاه مارگون منتقل و تحویل کادر درمان شدند.

وی گفت: این مأموریت توسط وحید مومنی و محمد رضایی، کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ مارگون انجام شد.