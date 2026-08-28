کشف محموله مشروبات الکلی در پوشش نوشیدنی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب یزد، در پی دریافت گزارشی مبنی بر تهیه و توزیع مشروبات الکلی در بسته‌بندی‌های پلمب‌شده نوشیدنی و عرضه آن در برخی سوپرمارکت‌ها، لبنیاتی‌ها و هایپرمارکت‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

با صدور دستور قضایی از سوی دادستانی یزد، روز گذشته مأموران کلانتری ۱۱ شهید چمران یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت و با همکاری و هماهنگی عوامل مربوط، یک دستگاه وانت پراید را که تحت پوشش پخش مواد غذایی فعالیت می‌کرد، در جاده فهرج شناسایی و متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، ۵۰ بکس نوشیدنی حاوی ۶۸۴ بطری مشروب الکلی که به مقصد شهرستان بافق بارگیری شده بود، کشف و ضبط شد.

در ادامه اقدامات و بازرسی از کارگاه و انبار مرتبط، ۳۷ بطری مشروب یک‌ونیم‌لیتری، یک هزار و ۵۳۶ قوطی نوشیدنی انرژی‌زای قاچاق، ۱۴۴ قوطی نوشیدنی قاچاق، ۲۰ لیتر مشروب دست‌ساز، مخمر گندم و همچنین آلات و ادوات مورد استفاده برای بسته‌بندی و پلمب، از جمله چسب و تینر، کشف شد.

در این محل، انباری مملو از مواد خوراکی و حدود ۱۰ دستگاه کامیونت فاقد مجوز نیز مشاهده شد که اطلاعات آن در سامانه جامع انبارها و سامانه‌های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نشده بود.

حضور دو کودک حدود هشت‌ساله از اتباع خارجی که مشغول به کار بودند نیز محرز شد و انبار مذکور با دستور قضایی پلمب شد.

متهم پرونده پس از اعزام به دادسرا، پس از تفهیم اتهام و طی تشریفات قانونی با تصمیم قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب یزد به زندان معرفی شد.

تحقیقات تکمیلی در رابطه با مبادی و شیوه تأمین این مشروبات الکلی و همچنین شناسایی مرتبطین و سایر متهمان احتمالی در حال انجام است.