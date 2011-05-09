هفته هجدهم لیگ هندبال با برتری فولاد به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته هجدهم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان عصر روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در شهر اصفهان و با برتری تیم صدرنشین لیگ پیگیری شد. در این دیدار تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه 32 بر 25 تیم شهرداری زرند کرمان را از پیش رو برداشت.

پیش از این تیم‌های سنگ آهن بافق یزد، ذوب آهن اصفهان، مس کرمان، ثامن الحجج سبزوار و دانشگاه صنعتی ارومیه هم بر حریفان خود به برتری رسیده بودند.

رده‌بندی لیگ برتر با برگزاری این مسابقه بدون تغییر باقی ماند. جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 34 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 31 امتیاز

3- مس کرمان 25 امتیاز

4- ثامن الحجج سبزوار 23 امتیاز

5- شهرداری زرند کرمان 20 امتیاز

6- هپکوی اراک 18امتیاز

7- سنگ آهن بافق یزد 17 امتیاز

8- نوین سپاهان اصفهان 16 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه 11 امتیاز

10- پارسیان تهران 10 امتیاز

11- شهرداری شهرکرد 5 امتیاز

12- جوانک کازرون 5 امتیاز