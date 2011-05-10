آخرین نماینده فوتبال امارات حذف شد/ پیروزی نوبرانه "الریان"

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای روز نخست از هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19:20 امروز سه شنبه با رویارویی تیم‌های الریان قطر و الامارات امارات در ورزشگاه احمد بن علی الریان پیگیری شد.

این بازی که در چارچوب هفته ششم لیگ قهرمانان و در گروه D مسابقات برگزار شد در پایان به برتری 2 برصفر تیم الریان انجامید. گل‌های تیم الریان را ناجی حسین مراد (74) و احمد علاء الدین (90) به ثمر رساندند و تیم‌شان را صاحب نخستین پیروزی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا کردند.

پیروزی برابر الامارات در حالی برای تیم الریان رقم خورد که این تیم در واپسین دقایق بازی به دنبال اخراج ناجی حسین مراد با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

با این پیروزی تیم الریان چهار امتیازی شد و نتوانست جایگاه خود را از رتبه چهارم گروه D لیگ قهرمانان آسیا ارتقا دهد. الامارات نیز 6 امتیازی ماند و فرصت صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

پیش از این تیم‌های اماراتی الجزیره، الوحده و العین از دور مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شده بود.

جدول رده بندی گروه D:

1- ذوب آهن ایران 13 امتیاز، 2- الشباب عربستان 11 امتیاز، 3- الامارات امارات 6 امتیاز، 4- الریان قطر 4 امتیاز