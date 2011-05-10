  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۲:۳۸

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا/

آخرین نماینده فوتبال امارات حذف شد/ پیروزی نوبرانه "الریان"

آخرین نماینده فوتبال امارات حذف شد/ پیروزی نوبرانه "الریان"

تیم فوتبال الامارات با تحمل شکست در دیدار برابر الریان قطر فرصت حضور در جمع 16 تیم برتر آسیا را از دست داد تا آخرین نماینده فوتبال امارات نیز وداعی تلخ با لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای روز نخست از هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19:20 امروز سه شنبه با رویارویی تیم‌های الریان قطر و الامارات امارات در ورزشگاه احمد بن علی الریان پیگیری شد.

این بازی که در چارچوب هفته ششم لیگ قهرمانان و در گروه D مسابقات برگزار شد در پایان به برتری 2 برصفر تیم الریان انجامید. گل‌های تیم الریان را ناجی حسین مراد (74) و احمد علاء الدین (90) به ثمر رساندند و تیم‌شان را صاحب نخستین پیروزی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا کردند.

پیروزی برابر الامارات در حالی برای تیم الریان رقم خورد که این تیم در واپسین دقایق بازی به دنبال اخراج ناجی حسین مراد با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

با این پیروزی تیم الریان چهار امتیازی شد و نتوانست جایگاه خود را از رتبه چهارم گروه D لیگ قهرمانان آسیا ارتقا دهد. الامارات نیز 6 امتیازی ماند و فرصت صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

پیش از این تیم‌های اماراتی الجزیره، الوحده و العین از دور مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شده بود.

جدول رده بندی گروه D:
1- ذوب آهن ایران 13 امتیاز، 2- الشباب عربستان 11 امتیاز، 3- الامارات امارات 6 امتیاز، 4- الریان قطر 4 امتیاز

کد مطلب 1309007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها