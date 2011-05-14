"خورخه والدانو" در آستانه ترک رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اخبار رسیده از اسپانیا خورخه والدانو مدیر ورزشی آرژانتینی رئال مادرید به دلیل اختلاف با خوزه مورینیو در آستانه ترک این باشگاه قرار دارد.

سرمربی پیشین تنه‌ریف و والنسیا به دلیل محدود شدن اختیاراتش در رئال مادرید با آمدن مورینیو، قصد دارد پست خود را ترک کند. این در حالی است که "فلورنتینو پرز" رئیس باشگاه رئال مادرید امیدوار است با حفظ والدانوی 55 ساله از تجربه او در تیم خود استفاده کند.

در صورتی که والدانو رئال مادرید را ترک کند باشگاه باید مبلغ 5.1 میلیون یورو به عنوان غرامت دو سال باقیمانده قرارداد به او پرداخت کند.

از هم اکنون حتی کاندیداهای جانشینی والدانو نیز تعیین شده‌اند که "فرناندو هیه‌رو" مدافع پیشین رئال مادرید از اصلی‌ترین آنهاست.