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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

علیشاهی: کالای فاقد استاندارد، تهدیدی برای تولیدکنندگان است

علیشاهی: کالای فاقد استاندارد، تهدیدی برای تولیدکنندگان است

گرگان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: عرضه کالاهای فاقد کیفیت، ضمن تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت ناسالم با تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی علیشاهی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه استاندارد اظهار کرد: ارتباط و همکاری مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امنیت پایدار در سطح استان و مدیریت چالش‌های موجود در حوزه استاندارد و قاچاق باشد.

وی افزود: بخشی از چالش‌های موجود در حوزه استانداردسازی و قاچاق، با تعامل و همبستگی میان دستگاه‌های مسئول در سطح استان و کشور قابل مدیریت است و باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام شود.

علیشاهی با اشاره به موضوع سوءاستفاده از علامت استاندارد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سطح کشور و استان با آن مواجه هستیم، سوءاستفاده از علامت استاندارد است که می‌تواند سلامت اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان ادامه داد: عرضه کالاهای فاقد کیفیت علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب ایجاد رقابت ناسالم با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند می‌شود و باید با این پدیده به صورت جدی برخورد شود.

وی شفافیت در فرآیند صدور و تمدید مجوزهای استاندارد را از عوامل مؤثر در تقویت تجارت سالم دانست و گفت: شفافیت در صدور و تمدید مجوزهای استاندارد می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تخلفات داشته باشد.

علیشاهی همچنین بر اهمیت نقش شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های استاندارد تأکید کرد و افزود: شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها از ارکان مهم نظام استاندارد هستند و نظارت دقیق بر عملکرد آنها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، کالاهای پرریسک و محصولات عرضه‌شده در فضای مجازی، ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: عرضه اینترنتی کالاهای فاقد استاندارد نیز یکی از چالش‌های اقتصادی امروز است که باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول، نظارت و برخورد مؤثر با آن دنبال شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان گفت: خوشبختانه تعامل مناسبی میان دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و فعالان حوزه تجارت در استان وجود دارد و استمرار این همکاری می‌تواند به رفع مشکلات و تقویت سلامت اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید و تجارت در شرایط کنونی اظهار کرد: حمایت از زیرساخت‌ها و تقویت شرکت‌های آزمایشگاهی و مراکز تخصصی می‌تواند به تسهیل و تسریع فرآیند صادرات کمک کرده و زمینه ارتقای جایگاه استان گلستان در تجارت و صادرات را فراهم کند.

علیشاهی تأکید کرد: استمرار این تلاش‌ها با مدیریت و حمایت مسئولان در سطح استانی و ملی می‌تواند به تقویت نظارت بر بازار، حمایت از تولیدکنندگان قانونمند و توسعه تجارت سالم در گلستان و کشور منجر شود.

کد مطلب 6936011

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