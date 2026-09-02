علیشاهی: کالای فاقد استاندارد، تهدیدی برای تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی علیشاهی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه استاندارد اظهار کرد: ارتباط و همکاری مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امنیت پایدار در سطح استان و مدیریت چالش‌های موجود در حوزه استاندارد و قاچاق باشد.

وی افزود: بخشی از چالش‌های موجود در حوزه استانداردسازی و قاچاق، با تعامل و همبستگی میان دستگاه‌های مسئول در سطح استان و کشور قابل مدیریت است و باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام شود.

علیشاهی با اشاره به موضوع سوءاستفاده از علامت استاندارد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سطح کشور و استان با آن مواجه هستیم، سوءاستفاده از علامت استاندارد است که می‌تواند سلامت اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان ادامه داد: عرضه کالاهای فاقد کیفیت علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب ایجاد رقابت ناسالم با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند می‌شود و باید با این پدیده به صورت جدی برخورد شود.

وی شفافیت در فرآیند صدور و تمدید مجوزهای استاندارد را از عوامل مؤثر در تقویت تجارت سالم دانست و گفت: شفافیت در صدور و تمدید مجوزهای استاندارد می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تخلفات داشته باشد.

علیشاهی همچنین بر اهمیت نقش شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های استاندارد تأکید کرد و افزود: شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها از ارکان مهم نظام استاندارد هستند و نظارت دقیق بر عملکرد آنها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، کالاهای پرریسک و محصولات عرضه‌شده در فضای مجازی، ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: عرضه اینترنتی کالاهای فاقد استاندارد نیز یکی از چالش‌های اقتصادی امروز است که باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول، نظارت و برخورد مؤثر با آن دنبال شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان گفت: خوشبختانه تعامل مناسبی میان دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و فعالان حوزه تجارت در استان وجود دارد و استمرار این همکاری می‌تواند به رفع مشکلات و تقویت سلامت اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید و تجارت در شرایط کنونی اظهار کرد: حمایت از زیرساخت‌ها و تقویت شرکت‌های آزمایشگاهی و مراکز تخصصی می‌تواند به تسهیل و تسریع فرآیند صادرات کمک کرده و زمینه ارتقای جایگاه استان گلستان در تجارت و صادرات را فراهم کند.

علیشاهی تأکید کرد: استمرار این تلاش‌ها با مدیریت و حمایت مسئولان در سطح استانی و ملی می‌تواند به تقویت نظارت بر بازار، حمایت از تولیدکنندگان قانونمند و توسعه تجارت سالم در گلستان و کشور منجر شود.