به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، مقامات نزدیک به معمر قذافی دیکتاتور لیبی روز دوشنبه تهدید کردند که از سپرهای انسانی در برابر حملات ناتو استفاده می کنند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، استفاده از سپرهای انسانی پاسخ اصلی عراق به تهدید نیروهای غربی پس از اشغال کویت در سال 1990 بود و این هشدارها تنها 36 ساعت پس از مصاحبه ژنرال "سر دیوید ریچاردز" رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس با روزنامه ساندی تلگراف در لندن بیان می شود.

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس به ساندی تلگراف گفت: ناتو حملات به زیرساخت های نظامی را در لیبی به منظور خروج معمر قذافی از صحنه سیاسی کشور افزایش می دهد.

سر دیوید ریچاردز در سخنانی خواستار افزایش حملات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در لیبی به بهانه حمایت از مردم این کشور آفریقایی شد و گفت: حملات نظامی در لیبی به بن بست کنونی در این کشور پایان می دهد.

وی افزود: اگر زیرساخت های نظامی در لیبی مورد هدف قرار نگیرد، این خطر وجود دارد که معمر قذافی همچنان بر مسند قدرت باقی بماند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: بیشترین هشدار برای استفاده از سپرهای انسانی در لیبی می تواند از جانب "محمد المریمی" رئیس یکی از دو شرکت تلفن همراه در این کشور باشد که پیش از این "سیف الاسلام قذافی" پسر قذافی بر آن نظارت داشت.

محمد المریمی هشدار داده است: در برابر هرگونه خشونت ناتو از سپرهای انسانی استفاده می کنیم. همچنین یک مقام دیگر لیبیایی گفته است حملات ناتو تاکنون بیشتر شبکه ارتباط از راه دور، بیمارستان ها، مدارس و دیگر شرکت ها را از کار انداخته و بیش از یک میلیارد دلار به این بخش ها خسارت وارد شده است.