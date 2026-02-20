ماموستا کریمی: تقوا عامل سعادت انسان در دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا جمال کریمی در خطبههای نماز جمعه این هفته بانه، ضمن اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان و لزوم عبادات در این ماه مبارک، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، اظهار کرد: تقوا موجب سعادت انسان در دنیا و آخرت میشود و جوانان و مؤمنان باید همواره در مسیر بندگی خداوند و اطاعت از دستورات الهی و پیامبر اسلام (ص) حرکت کنند.
وی با اشاره به اهمیت انجام صحیح مناسک و عبادات، افزود: امیدواریم خداوند متعال توفیق انجام عبادات را به بهترین شکل نصیب همه مسلمانان کند و جامعه اسلامی در مسیر رشد معنوی و اخلاقی قرار گیرد.
امام جمعه بانه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ارتباطی در برخی محلات این شهر اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود پیگیریهای انجامشده و صرف هزینهای در حدود ۲۰ میلیارد تومان برای تقویت سایت تلفن همراه، این پروژه با گذشت حدود سه تا چهار ماه همچنان به بهرهبرداری نرسیده است.
ماموستا کریمی ادامه داد: این در حالی است که کارشناسان مربوطه اعلام کردهاند اجرای این پروژه هیچگونه خطری برای ساکنان منطقه ندارد، اما همچنان موانعی برای نصب و راهاندازی آن وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی مسئولان، بیان کرد: انتظار میرود مسئولان مربوطه با تجدیدنظر در تصمیمات و همکاری لازم، زمینه تسریع در اجرای این پروژه را فراهم کنند تا مشکلات ارتباطی مردم هرچه سریعتر برطرف شود.
امام جمعه بانه همچنین از مسئولان خواست نسبت به پیگیری مطالبات مردم و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان اهتمام جدی داشته باشند.
