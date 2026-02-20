توقیف ۱۵ تریلی حامل دام غیرمجاز در سرخس 

مجید بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش تیم‌های گشت ثابت، نامحسوس و سیار منابع طبیعی شهرستان سرخس۱۵ تریلی حامل دام در شهر مزداوند و روستای گنبدلی شناسایی و متوقف شدند.

فرماندار شهرستان سرخس بیان کرد: از ابتدای دی‌ماه سال جاری، فعالیت گشت‌ها، ایست‌های بازرسی و نظارت بر ورود دام غیرمجاز به شهرستان سرخس آغاز شده و تیم‌های گشت مشترک طبق مقررات با متخلفان برخورد قانونی می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش تدریجی ورود دام غیرمجاز به منطقه افزود: پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد افزایش این روند باشیم، از این‌رو برنامه‌ریزی شده است تا تیم‌های گشت بین‌راهی و همچنین شبکه اطلاعات محلی تقویت شود تا این موضوع با قاطعیت و در چارچوب قانون مدیریت شود.

فرماندار سرخس با تأکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان گفت: قطعاً با افرادی که بدون مجوز اقدام به جابه‌جایی دام می‌کنند و همچنین کسانی که مجوز و پروانه خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، برخوردی جدی و غیرقابل بخشش صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، از مجموع ۱۵ تریلی شناسایی‌شده، ۳ تریلی به دلیل نداشتن مجوز قانونی، توسط تیم‌های گشت و نظارت به مبدأ عودت داده شدند.