به گزارش خبرنگار مهر، ناآرامیهای دیماه در کشور که سبب مجازی شدن کلاسهای درس و تعویق امتحانات نیمسال اول تحصیلی شده بود، شروع نیمسال دوم تحصیلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
حالا بعد از یک ماه تعویق؛ نیمسال تحصیلی جدید از فردا ۲ اسفندماه در بسیاری از دانشگاههای کشور آغاز میشود.
تا هفته پیش دانشگاههای مختلف زیر نظر وزارت علوم تاریخهای مختلفی را برای شروع ترم جدید اعلام کرده بودند ولی اطلاعیههای جدید حاکی از این هستند که تمامی دانشگاهها از شنبه دوم اسفند نیمسال جدید تحصیلی را آغاز میکنند.
وزارت علوم در شیوهنامه «بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در دورههای حضوری» پیشنیازهای لازم برای آموزش غیر حضوری را اعلام کرده است و در این اطلاعیه تاکید شده که دانشگاهها در صورت فراهم کردن زیرساختهای فنی لازم، میتوانند حداکثر ۲۵ درصد از زمان کل جلسات نظری هر درس را به صورت الکترونیکی ارائه دهند. با این وجود بیشتر دانشگاهها اعلام کردهاند که کلاسهای درس را به صورت حضوری برگزار خواهند کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز اعلام کرده که کلاسهای درسی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی از تاریخ ۹ اسفند به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
دانشگاههای علوم پزشکی نیز بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از دوم اسفند ماه کلاسهای خود را آغاز خواهند کرد.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی مجوز داده است که بر اساس آییننامه آموزش ترکیبی «صرفاً کلاسهای دروس نظری» را به صورت «مجازی» برگزار کنند.
نظر شما