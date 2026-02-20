امام جمعه سمیرم: آرامش شهر خط قرمز مردم و کسبه است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حسین دیانی امروز _جمعه یکم اسفند_ در خطبه‌های نماز جمعه سمیرم که با حضور گسترده نمازگزاران برگزار شد، با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره تغییر محل برگزاری نماز جمعه اظهار کرد: جابه‌جایی نماز جمعه در محله‌های مختلف با هدف تسهیل حضور سالمندان و تقویت پیوندهای اجتماعی میان محله‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و برخی رخدادهای بین‌المللی افزود: آنچه در روزهای اخیر در روابط ایران و آمریکا و همچنین ماجرای آن جزیره معروف رخ داد، نشانه‌ای از تحقق وعده‌های الهی است؛ قرآن تصریح می‌کند که منافقان و تبه‌کاران هنگامی که به قدرت و ثروت می‌رسند، فساد در زمین گسترش می‌دهند و امروز مصادیق روشن آن در قدرت‌های غربی قابل مشاهده است.

امام جمعه سمیرم با محکوم کردن جنایات ضدانسانی نظام‌های سرمایه‌داری غرب تصریح کرد: جهان امروز به‌وضوح انحرافات اخلاقی، فساد مالی و فروپاشی انسانی سردمداران برخی کشورهای غربی را می‌بیند، اما همچنان عده‌ای در داخل از آن‌ها دفاع می‌کنند؛ تشخیص حق از باطل نیازمند بیداری و بصیرت است.

وی با تأکید بر جایگاه عملی قرآن گفت: قرآن تنها برای تلاوت ظاهری نیست و باید در رفتار و عمل انسان جاری شود؛ توبه‌ای که تنها در زبان باشد و دل همچنان متمایل به گناه بماند، انسان را از مسیر بندگی دور می‌کند و ماه رمضان فرصتی برای مهار نفس و تهذیب درون است.

حجت‌الاسلام دیانی با اشاره به نگرانی برخی مؤمنان درباره تعطیلی مغازه‌ها در روزهای اخیر بیان کرد: صبر، تعاون و حفظ آرامش اجتماعی وظیفه همگانی است و باید از هر رفتاری که موجب تشویش اذهان عمومی یا زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان شود، پرهیز کرد؛ تقوا یعنی مراقبت از اخلاق، زبان و رفتار حتی در شرایط سخت.

وی خطاب به کسبه و شهروندان سمیرم افزود: نباید اجازه داد فضای شهر با شایعات و تهدیدهای منافقین ملتهب شود؛ آرامش شهر حاصل همراهی مردم است و انتظار می‌رود کسبه برای حفظ این آرامش پیش‌قدم باشند تا نیازی به تصمیمات سخت‌گیرانه در شورای تأمین نباشد.

امام جمعه سمیرم در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید غلامعلی فرهادی از شهدای منطقه حسن‌آباد و کادمی، بخش‌هایی از وصیت‌نامه این شهید را قرائت کرد و گفت: این شهید بزرگوار بر لزوم برخورد هوشیارانه و قرآنی با منافقان تأکید دارد و امروز نیز ایستادگی در برابر فتنه‌انگیزی و یاوه‌گویی دشمنان یک وظیفه همگانی است.