به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن‌الخیاط در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سقز در مسجد جامع این شهر، با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه اسلامی اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان به دنبال ضربه زدن به امت اسلامی هستند، وحدت و همدلی مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با تهدیدات آنان است.

وی با استناد به احادیث پیامبر اسلام (ص) و فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع)، افزود: مسلمانان باید با پوشاندن عیوب یکدیگر، پرهیز از بدبینی، دوری از خدعه در معاملات و اجتناب از اختلافات داخلی، زمینه ناامیدی دشمنان را فراهم کنند.

امام جمعه سقز در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بیان کرد: ماه رمضان، ماه نزول قرآن کریم و فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقویت تقوا است و خداوند متعال روزه را وسیله‌ای برای رسیدن به پرهیزکاری و توجه به حال نیازمندان قرار داده است.

وی با اشاره به حضور مسئولان در نماز جمعه، گفت: مسئولان باید با سعه‌صدر و روحیه مردمی در صحنه حضور داشته باشند و در قالب میز خدمت، با دقت و حوصله به مسائل و مطالبات مردم رسیدگی کنند.

ماموستا ابن‌الخیاط همچنین با اشاره به فعالیت‌های نهادهای حمایتی و استقرار صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، تصریح کرد: سقز از ظرفیت بالایی در حوزه خیر و احسان برخوردار است و خیران بسیاری به صورت گمنام به نیازمندان کمک می‌کنند.

وی از مردم خواست کمک‌های خود را از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و مؤسسات خیریه به دست نیازمندان واقعی برسانند تا این کمک‌ها به شکل هدفمند و مؤثر توزیع شود.