۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

ماموستا ابن‌الخیاط: وحدت و اخوت اسلامی راه خنثی‌سازی توطئه دشمنان است

ماموستا ابن‌الخیاط: وحدت و اخوت اسلامی راه خنثی‌سازی توطئه دشمنان است

سقز – امام جمعه سقز با تأکید بر نقش وحدت در مقابله با تهدید دشمنان، گفت:مسلمانان با حفظ اخوت اسلامی، پرهیز از بدبینی و اختلافات داخلی می‌توانند دشمنان را مأیوس و توطئه‌های آنان را خنثی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن‌الخیاط در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سقز در مسجد جامع این شهر، با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه اسلامی اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان به دنبال ضربه زدن به امت اسلامی هستند، وحدت و همدلی مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با تهدیدات آنان است.

وی با استناد به احادیث پیامبر اسلام (ص) و فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع)، افزود: مسلمانان باید با پوشاندن عیوب یکدیگر، پرهیز از بدبینی، دوری از خدعه در معاملات و اجتناب از اختلافات داخلی، زمینه ناامیدی دشمنان را فراهم کنند.

امام جمعه سقز در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بیان کرد: ماه رمضان، ماه نزول قرآن کریم و فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقویت تقوا است و خداوند متعال روزه را وسیله‌ای برای رسیدن به پرهیزکاری و توجه به حال نیازمندان قرار داده است.

وی با اشاره به حضور مسئولان در نماز جمعه، گفت: مسئولان باید با سعه‌صدر و روحیه مردمی در صحنه حضور داشته باشند و در قالب میز خدمت، با دقت و حوصله به مسائل و مطالبات مردم رسیدگی کنند.

ماموستا ابن‌الخیاط همچنین با اشاره به فعالیت‌های نهادهای حمایتی و استقرار صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، تصریح کرد: سقز از ظرفیت بالایی در حوزه خیر و احسان برخوردار است و خیران بسیاری به صورت گمنام به نیازمندان کمک می‌کنند.

وی از مردم خواست کمک‌های خود را از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و مؤسسات خیریه به دست نیازمندان واقعی برسانند تا این کمک‌ها به شکل هدفمند و مؤثر توزیع شود.

کد خبر 6754604

