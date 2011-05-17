مصرف چای و قهوه در دوران یائسگی باید محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش سن، متابولیسم بدن کاهش یافته و نیاز به انرژی کم میشود که این امر به دلیل کاهش فعالیتهای بدنی و توده عضلانی است. اگر در شروع سن یائسگی، فرد شیوه قبلی زندگیاش را ادامه دهد، احتمال افزایش وزن در وی بالا خواهد رفت که بهتر است میزان دریافت غذا در این دوران تحت کنترل باشد.
بنابراین گزارش: کلسیم برای حفظ توده استخوان ضروری است و میزان استقامت استخوانها در دوران یائسگی، نشان دهنده شیوه زندگی آنها در قبل از این دوران است. یعنی خانمهایی که قبل از یائسگی به مقدار کافی کلسیم از طریق غذاها دریافت نکردهاند، استخوانهای شکننده تری در این دوران دارند، زیرا میزان هورمون استروژن که بر مقاومت استخوانها میافزاید، در این دوران کم میشود.
این گزارش میافزاید: خانمی که در سن یائسگی قرار دارد لازم است که روزانه سه واحد از مواد لبنی کم چرب مصرف کند همچنین ویتامین C و E از جمله آنتیاکسیدانهایی هستند که مصرفشان در این دوران بسیار ضروری است زیرا این دوران زمینهساز بیماریهای قلبی و عروقی بوده و واکنشهای اکسیداتیو بیشتر است.
بنابر اعلام دفتر آموزش و ارتقاء سلامت، استعمال دخانیات علائم یائسگی را تشدید میکند و غذاها و نوشیدنیهایی که قند مصنوعی دارند باید کم مصرف شوند زیرا میتوانند افزایش وزن را به دنبال داشته باشند.
این گزارش حاکیست: در دوران یائسگی باید مصرف نمک را به حداقل رساند و غذاهای نمک شور نخورند زیرا فشارخون با مصرف نمک افزایش مییابد و این افراد به دلیل افزایش سن، مستعد ابتلا به این بیماری هستند.
نظر شما