1250 انشعاب غیرمجاز برق در اراک جمع آوری شد

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه تعدادمشترکان برق شهرستان اراک قریب به 200هزار مشترک است، افزود: با متخلفان برخورد شد و 510 مورد از این انشعابات غیر مجاز به انشعاب قانونی تبدیل شد.

وی اضافه کرد: بیش از 11 هزار و 500 انشعاب در سال گذشته صورت گرفت و پیش بینی می شود امسال نیز به همین تعداد به انشعابات افزوده شود.

وی تصریح کرد: طی این بازه زمانی نیزبیش از 78 کیلومتر شبکه فشار ضعیف،متوسط هوایی و زمینی وهمچنین 1/23 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط با بکارگیری کابل خود نگهدار احداث و به شبکه برق شهرستان اراک اضافه شده است .

محمودی در ادامه از کاهش تلفات دو درصدی شبکه برق بر اساس آخرین آمار تا به امروز خبرداد و افزود: تبدیل دو هزارو 798 کنتور آنالوگ به دیجیتال، تبدیل لامپ های 400 وات به 60 و 40 وات در پایه چراغ های میادین شهر، تعویض لامپ های پرمصرف به کم مصرف و استفاده از لامپ های LED از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات و افزایش رضایت مندی مشترکان در این شهرستان بوده است.