"ارزشیابی در خدمت آموزش" یکی از مباحث کلیدی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر شنبه در آیین جشنواره های استانی (ارزشیابی در خدمت آموزش و جابربن حیان ) را دردو جشنواره اصلی و مهم در نظام آموزشی عنوان کرد و افزود : ارزشیابی در خدمت آموزش از زمانی که در نظام آموزشی شروع شد آثار و برکات مثبتی را به دنبال داشت و در آموزش و پرورش به عنوان اصل بودو دهه 80 اوج این فعالیتها و مباحث بود.

وی ادامه داد: زمانی آموزش وهمه فعالیتها در خدمت ارزشیابی بود و برای ارزشیابی نمره فعالیتی صورت می گرفت ولی در حال حاضر ارزشیابی در خدمت آموزش است و حرکتهای خوبی در آموزش و پرورش اتفاق افتاد و با کمیسیونهایی که برگزار خواهد شد به افزایش اطلاعات دانش آموزان کمک خواهد کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دوره ابتدایی محور تحول بنیادی است و باید آموزش درست و اجرای برنامه ها و کارهای پژوهشی مد نظر و توجه معلمان در مقطع ابتدایی باشد.

نظری از آیین نامه قبلی آموزش در خدمت ارزشیابی را خشن ترین آیین نامه یاد کرد وافزود: ایران در بین 50 کشور دارای خشن ترین آیین نامه بود که موجب تضاد اخلاقی و آموزشی عدم اعتماد به نفس و تکبر و غرور را در بین دانش آموزان را ایجاد می کرد در این راستا معلمان باید به این فرآیند ارزشیبای توجه داشته باشند و آن را به رسمیت بشناسند.

وی ادامه داد: سیستم گذشته سیستمی بسته ای بود که با این تحول در آموزش کارهای خوبی در آموزش و پرورش صورت گیرد و باید معلمان این را در نظر داشته باشند که دانش آموز را با خودش مقایسه کنند و هر کس با توجه به استعدادی که دارد باید به جلو پیش رود و دانش آموز با دیگری مقایسه نشود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت : با اجرای طرح ارزشیابی در خدمت آموزش برنامه ها در فوق برنامه مورد توجه قرار گرفت و کارهای گروهی ارزش پیدا کرد و دانش آموزان به کارهای گروهی و پژوهشی و علمی تشویق شدند و دانش آموزان اعتماد بیشتری را به مقاطع دیکر تحصیلی پیدا کردند

نظری افزود: با اجرای طرح ارزشیبای در خدمت آموزش و جابربن حیان در مقطع ابتدایی باعث شد که آموزش از سطیره آموزش جدا شود.