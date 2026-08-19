به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، به دنبال انتشار گزارش هایی در خصوص استفاده اوکراین از پهپادهای انگلیسی حملات دور برد خود علیه خاک روسیه، تنش میان مسکو و لندن تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو حق دارد مشارکت مستقیم نیروهای موشکی انگلیس در حملات علیه روسیه را مشارکت در جنگ بداند.

همچنین گزارش شده که این نخستین باری است که در چنین حملات دور بردی از پهپادهای انگلیسی استفاده می شود. این در حالی است که نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که کشورش همچنان به حمایت از اوکراین ادامه می دهد.

مسکو نیز در واکنش به این موضع گیری اعلام کرد که انگلیس بیش از پیش در حال درگیر شدن در این جنگ است.

سفارت روسیه در لندن نیز به انگلیس نسبت به پیامدهای مشارکت روزافزون در جنگ اوکراین هشدار داد.