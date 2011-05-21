همایش "جهاد اقتصادی، صنعت و بازرگانی" آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش عصر شنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی گلستان با توجه به نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب و برای نخستین بار و با هدف تسریع در رفع مشکلات صنعتگران و سرمایه گذاران استان در سالن جهاد کشاورزی آغاز شد.

معرفی قابلیتهای سرمایه گذاری،ارائه راهکارهایی برای جبران عقب ماندگی صنعتی و معدنی، ایجاد صنایع بالادستی و مادر در استان، درخواست مطالبات معقول صنعتگران و سرمایه گذاران و تدوین قوانین جدید برای جذب سرمایه گذاری از اهداف دیگر برگزاری این همایش است.

بیش از 50 نظریه از اساتید، صاحبنظران و نخبگان در بخشهای مرتبط با همایش به دبیرخانه، ارسال و بر طبق برنامه ریزیها و اقدامات کارشناسی انجام شده، آسیبها و فرصتهای سرمایه گذاری استان به مقامات عالی کشور ارجاع می شود.

این همایش با تعامل بخش های خصوصی و دولتی استان و فقط برای رسیدن به مطالبات صنعتگران و سرمایه گذاران در حال برگزاری است.



دو تن از صنعتگران و سرمایه گذاران به عنوان نمایندگان این بخشها، منتخبی از نمایندگان مجلس و استاندار در این همایش، سخنرانی می کنند و جمع بندی این همایش با محوریت مطالبات سرمایه گذاران توسط معاون رئیس جمهور صورت می گیرد.

در حاشیه این همایش، معاونت برنامه ریزی استاندار گلستان نیز با حضور صاحبان صنایع و سرمایه، مدیران ارشد و سرپرستان بانکها، نشستی خبری با مطبوعات استان خواهد داشت.

این همایش با همکاری استانداری و سازمانهای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و خانه صنعت و معدن در حال برگزاری است.