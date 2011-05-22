آثار هنرمندان خوزستانی در مراکز استانها به نمایش گذاشته می شود

سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص برپایی اولین نمایشگاه نقاشی آثار اساتید و دانشجویان هنر خوزستان در موزه هنرهای معاصر اهواز اظهار داشت: در استان خوزستان برنامه های فرهنگی و هنری متنوعی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب داده شده که از جمله آنها برپایی این نمایشگاه به همت و همکاری موزه هنرهای معاصر اهواز است.

در این نمایشگاه آثار اساتید و دانشجویان هنر دانشگاههای اهواز، آبادان وشوشتر وبخشی از آثار هنرمندان به نمایش گذاشته شده است.



وی در توصیف آثار نمایشگاه عنوان کرد: آثار این نمایشگاه نسبت به گذشته، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی رشد بسیار محسوسی دارد و برپایی این نمایشگاه می تواند ارتباط میان هنرمندان و دانشجویان و اساتید را بیشتر کند و همچنین میان دانشجویان هنر و انجمن هنرهای تجسمی یک پل ارتباطی نیزخواهد بود. ضمنا فرصتی است که صاحبنظران و اساتید از نزدیک نقاط قوت و ضعف آثار هنرمندان نو پا را ارزیابی کنند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از افتتاح همزمان موزه هنرهای معاصر آبادان و جشنواره هنرهای تجسمی در این شهر خبر داد و عنوان کرد: روز شنبه با حضور دکتر شالویی رئیس انجمن هنر های تجسمی ایران موزه هنر های معاصر آبادان افتتاح می شود.



وی با ذکر اینکه آثار جشنواره هنرهای تجسمی قرار است به غیر از آبادان در شهرهای مختلف استان نیز به نمایش گذاشته شود، گفت: استان خوزستان هنرمندان بسیار زبده و صاحب سبکی دارد که در حوزه های مختلف هنری از جمله خوشنویسی، عکاسی، نقاشی، طراحی و گرافیک و ... فعالیت می کنند و امید می رود با برپایی نمایشگاه و حمایت از این هنرمندان، آینده هنرهای تجسمی استان روشن و شکوفا شود.



مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان اینکه قرار است دبیرخانه دوسالانه بین المللی کاریکاتور به خوزستان تعلق بگیرد، افزود: با توجه به تنوع فرهنگی در استان خوزستان و طبیعت خاصی که این استان دارد از هنرمندان انتظار داریم موضوعیت آثارشان را بیشتر به خوزستان وطبیعت آن و همچنین آموزه های دینی اختصاص دهند.